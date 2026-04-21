Autos 0km más baratos en la Argentina: qué modelos bajaron de precio en 2026

La caída de ventas, el exceso de stock y cambios impositivos generaron rebajas en distintos autos. En algunos casos, los descuentos superan el 20% frente al valor de lista.

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario atípico en 2026: pese a una inflación superior al 9% en el primer trimestre, varios modelos 0km redujeron sus precios. Entre enero y abril, el valor promedio de los vehículos cayó alrededor de un 10% respecto al cierre de 2025, impulsado por la eliminación del impuesto interno y la necesidad de las marcas de acomodar sus stocks.

Además de las bajas oficiales, en los concesionarios se observan descuentos adicionales que pueden llevar el precio final a reducciones de entre el 20% y el 30%, dependiendo del modelo, el nivel de stock y las condiciones de financiación.

Modelos con rebajas y nuevas estrategias comerciales Entre los vehículos que registraron caídas más marcadas aparecen la Ford Ranger en su versión Black (-8,3%), el Volkswagen Tiguan (-8%), y los Honda CR-V y Honda Civic (hasta -7,6%). También se destacan los modelos de DS Automobiles como DS 3 y DS 4 (-6,6%), el Volkswagen Vento GLI (-6,5%) y la Volkswagen Amarok (-5,5%).

Otros modelos con ajustes incluyen la Ford Territory (hasta -4,5%), la Renault Oroch (-2,3%) y productos de Peugeot como 408, 3008 y 5008 (-1,5%).

Este contexto responde a una combinación de factores: tasas de interés elevadas que afectan el financiamiento, variaciones del dólar y una menor rotación de unidades en los concesionarios.