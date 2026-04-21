    • 21 de abril de 2026 - 15:32

    Autos 0km más baratos en la Argentina: qué modelos bajaron de precio en 2026

    La caída de ventas, el exceso de stock y cambios impositivos generaron rebajas en distintos autos. En algunos casos, los descuentos superan el 20% frente al valor de lista.

    Varios modelos 0Km redujeron sus precios.

    Varios modelos 0Km redujeron sus precios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado automotor argentino atraviesa un escenario atípico en 2026: pese a una inflación superior al 9% en el primer trimestre, varios modelos 0km redujeron sus precios. Entre enero y abril, el valor promedio de los vehículos cayó alrededor de un 10% respecto al cierre de 2025, impulsado por la eliminación del impuesto interno y la necesidad de las marcas de acomodar sus stocks.

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    Además de las bajas oficiales, en los concesionarios se observan descuentos adicionales que pueden llevar el precio final a reducciones de entre el 20% y el 30%, dependiendo del modelo, el nivel de stock y las condiciones de financiación.

    Modelos con rebajas y nuevas estrategias comerciales

    Entre los vehículos que registraron caídas más marcadas aparecen la Ford Ranger en su versión Black (-8,3%), el Volkswagen Tiguan (-8%), y los Honda CR-V y Honda Civic (hasta -7,6%). También se destacan los modelos de DS Automobiles como DS 3 y DS 4 (-6,6%), el Volkswagen Vento GLI (-6,5%) y la Volkswagen Amarok (-5,5%).

    Otros modelos con ajustes incluyen la Ford Territory (hasta -4,5%), la Renault Oroch (-2,3%) y productos de Peugeot como 408, 3008 y 5008 (-1,5%).

    Este contexto responde a una combinación de factores: tasas de interés elevadas que afectan el financiamiento, variaciones del dólar y una menor rotación de unidades en los concesionarios.

    A su vez, datos de ADEFA muestran que las ventas de terminales a la red cayeron con fuerza en el acumulado anual, lo que refuerza la necesidad de liquidar stock.

    Así, el mercado ofrece hoy una ventana de oportunidad para los compradores, en un escenario donde negociar precio se volvió clave.

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