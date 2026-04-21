El dólar oficial cayó tras dos subas consecutivas y acumuló más de un mes por debajo de los $1.400

El dólar oficial cayó tras dos subas al hilo este martes , aunque el movimiento no altera el escenario general de tranquilidad cambiaria que domina al mercado desde hace varias semanas. En efecto, la divisa norteamericana acumula más de un mes por debajo de los $1.400 y se mantiene todavía lejos del techo de la banda cambiaria, con una dinámica que, según el Banco Central (BCRA) , podría seguir favorecida por una mayor oferta de divisas en el corto plazo .

El dólar oficial cayó en ocho de las últimas nueve ruedas y se mantuvo debajo de los $1.360

El dólar blue se mantuvo sin cambios en San Juan: cotizó a $1.440, mientras el oficial subió $11

A nivel mayorista , el tipo de cambio perdió $1,5 a $1.375,5 para la venta, y se sostiene a 22,8% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.688,68). Así, también expandió la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) a casi un 7%.

Por su parte, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas por hasta el 0,2%. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.381,5 para fines de abril y a $1.600 en el cierre de diciembre.

En el Banco Nación (BNA) , el billete cotizó estable a $1.400 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó ahora en $1.820. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA , el tipo de cambio promedia los $1.400,59 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.418,17, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.469,53. En tanto, el dólar blue se sostuvo a $1.410 para la venta en la city porteña, y lo mismo en San Juan que cerró en $1.440 igual que ayer .

El BCRA ve más aire para el dólar

Desde el BCRA consideran que la dinámica actual del mercado cambiario le da margen adicional al Gobierno para sostener la estabilidad e incluso permitir nuevas bajas nominales del dólar en el corto plazo. Durante una exposición ante inversores en EEUU, el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, sostuvo que la demanda de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo.

El dato es relevante porque la compra de dólar ahorro había sido uno de los principales factores de salida de divisas durante el segundo semestre de 2025, en medio del proceso electoral.

Entre julio y octubre del año pasado, las personas físicas retiraron del sistema en términos netos unos u$s5.458 millones. En los cuatro meses siguientes, ese monto descendió a u$s2.362 millones.

A la menor demanda de billetes se suma una mayor oferta proveniente del sector privado. Según explicó Werning, todavía quedaban por liquidarse unos US$3.200 millones correspondientes a emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) realizadas por empresas. Esos ingresos funcionan como una fuente adicional de dólares para el mercado oficial y ayudan a descomprimir presiones sobre la cotización.

Otro factor clave para las próximas semanas será la estacionalidad del agro. El INDEC informó este lunes que las exportaciones crecieron casi 20% mensual en marzo, impulsadas principalmente por mayores ventas externas de maíz. En la city estiman que abril y mayo podrían mostrar cifras todavía más robustas, a medida que avance la liquidación de la cosecha gruesa. Ese flujo estacional de divisas suele representar uno de los principales soportes para el mercado cambiario durante el segundo trimestre del año.

En la última rueda informada, las reservas brutas del BCRA crecieron u$s4 millones hasta alcanzar u$s45.631 millones. Ese mismo día, la autoridad monetaria compró u$s75 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aunque operadores remarcaron que el ritmo de acumulación comenzó a desacelerarse respecto de semanas anteriores.

Con el dólar aún contenido, el foco de los inversores empieza a desplazarse hacia dos variables centrales: la velocidad de liquidación del agro y el comportamiento de la demanda privada de divisas. Si ambas tendencias se mantienen, el Gobierno podría sostener la pax cambiaria y utilizarla como ancla para moderar la inflación en los próximos meses.