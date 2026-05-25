    • 25 de mayo de 2026 - 09:50

    Javier Milei y Manuel Belgrano en modo Lego: el video por el 25 de mayo que publicó el Presidente en sus redes

    El mandatario estará en el Tedeum en la Catedral porteña, y encabezará una reunión de Gabinete.

    El video que publicó el presidente Javier Milei por la Revolución de Mayo.

    El video que publicó el presidente Javier Milei por la Revolución de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Javier Milei compartió un particular video en redes sociales realizado con inteligencia artificial, para conmemorar el 25 de Mayo.

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    El corto publicado en Instagram se puede ver a Manuel Belgrano, pero como un muñeco de Lego, en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810.

    "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?", escribe el prócer en un papel, con su firma como vocal de la Junta Gubernativa.

    Belgrano da entonces un salto hasta la actualidad y llega a una Plaza de Mayo repleta de personas con banderas argentinas, y donde se puede ver a Javier Milei asomar al balcón de la Casa Rosada, junto a su hermana Karina.

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    El mandatario reconoce al prócer, lo invita a ingresar a Casa de Gobierno para que se asome y sea ovacionado.

    "Siguiendo el camino de los próceres", concluye el video que publicó el Jefe de Estado para conmemorar la fecha patria.

    En tanto, Milei reunirá al Gabinete en Casa Rosada, luego de presenciar la ceremonia del Tedeum en la Catedral Metropolitana.

    La ceremonia religiosa está prevista realizarse durante el transcurso de la mañana de este lunes, donde no participará la vicepresidente Victoria Villarruel.

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