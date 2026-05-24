El presidente está enojado con sí mismo

Fue la única que salió indemne y prestigiada en la presidencia de De la Rúa cuando se enfrentó con el camionero Hugo Moyano mientras que el resto del gobierno sucumbía ante el escándalo de la "banelco" (una ley de reforma laboral que el oficialismo pactó de modo "non sancto" con un sector del peronismo). En la presidencia de Macri fue la única que se mantuvo firme en defensa de los uniformados a los que el kirchnerismo acusaba de hacer desaparecer a Santiago Maldonado, buscando parangonar al gobierno de la alianza con la dictadura. Hasta el mismo Macri llegó a dudar si algún gendarme podía haber cometido un exceso represivo. Pero al final la única que tenía razón fue Patricia. Tiempo después, con Milei, fue exitosa en sacar los piquetes de las calles.

Pero, así como es por demás efectiva en la gestión, políticamente lo es mucho menos: no solo por saltar durante décadas de un partido a otro, sino porque llegó a tener la presidencia de la nación en sus manos en 2023 y se la dejó arrebatar por Javier Milei, al sumar torpezas y enfrentamientos inútiles en su pelea interna con Rodríguez Larreta.

Podría decirse que su frenética pasión política en la gestión le es por demás útil para lograr casi todo lo que se propone, pero en lo partidario tanto "exceso de carácter" la lleva por el lado contrario haciéndole cometer errores de significativas proporciones.

Sin embargo, por estos días actuó con gran inteligencia política y valentía al decirle públicamente al jefe de gabinete Manuel Adorni: "Si tenés todo probado como dijiste, tu declaración tiene que ser inmediata. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana".

Javier Milei sabe que, si desde hace dos meses sólo se habla de un hombre insignificante y que eso le está tapando las facetas positivas de su gobierno, no es por culpa de nadie más que de sí mismo al defender lo indefendible. Por eso esta vez el enojo que demuestra no es por estrategia ni por personalidad, sino por impotencia y/o desesperación. Es un enojo del presidente con el presidente. Javier Milei sabe que, si desde hace dos meses sólo se habla de un hombre insignificante y que eso le está tapando las facetas positivas de su gobierno, no es por culpa de nadie más que de sí mismo al defender lo indefendible. Por eso esta vez el enojo que demuestra no es por estrategia ni por personalidad, sino por impotencia y/o desesperación. Es un enojo del presidente con el presidente.

Con esas explosivas palabras en boca de una de las principales espadas del gobierno (la que mejor mide en las encuestas) Javier Milei se arrebató de furia porque no podía desmentirla ni sostener que no tenía razón, entonces dijo que Adorni presentaría su declaración ya mismo, pero hasta ahora no presentó nada. Y cuando Bullrich quiso hablar cara a cara sobre el tema con el presidente, éste le pegó un par de gritos para que se callara. Patricia, otra vez con aguda sutileza, le dijo a la prensa: "el presidente tiene una emocionalidad importante".

Con esas dos declaraciones, Bullrich dijo toda la verdad acerca de lo que el gobierno hace dos meses viene intentando callar y/u ocultar infructuosamente: Primero, que el caso Adorni debió haber sido resuelto políticamente por Milei como máximo a la semana de iniciado. Segundo, que la decisión o la imposibilidad de resolverlo llevó al presidente a un estado de ánimo de irascibilidad total, cuya furia desmedida parece esconder más impotencia que otra cosa. No es, como él mismo dice, que "ya cuando me votaron sabía que yo era un puteador". No, acá no se trata de las puteadas premeditadas que tan útil le fueron para insultar a la "casta" y ganar votos con ello, sino de un hombre que no sabe cómo encarar una realidad a la que no le encuentra la vuelta y que entonces estalló perdiendo toda capacidad de autocontrol, acusando a troche y moche, sin ton ni son, a cualquiera que encuentra a su paso.

Por esa esta semana sus insultos pasaron todo límite cayendo en un grado de vulgaridad, infamia, brutalidad y difamación pocas veces visto antes en ninguna otra persona pública y jamás en un presidente de la nación. Si antes cuando insultaba parecía un hombre que en vez de hablar desde la razón de su cerebro hablaba desde la pasión de su corazón, ahora lo que se vio es un personaje deplorable que no hablaba, sino que vomitaba desde su estómago descompuesto.

¿Y por qué descompuesto? Porque Javier Milei sabe que todo lo que le viene ocurriendo en estos dos meses donde la defensa a ultranza de un hombre insignificante le está tapando las facetas positivas de su gobierno, no es por culpa de nadie, ni de adentro ni de afuera de su gobierno, sino nada más que de sí mismo. Existen, sin duda, muchos a los que no le agrada su presidencia y hasta es factible que a algunos les gustaría destituirlo, pero en las cosas que hoy lo tienen psicológicamente mal a Milei la culpa es responsabilidad exclusivamente suya. Nadie habla de Adorni porque a alguien le interese ese personajillo y sus correrías de poca monta, sino porque el presidente ha evitado de todos los modos inimaginables que se deje de hablar de él. Ya que cada táctica que adopta para intentar acallar el tema, lo único que logra es que se hable del mismo mucho más.

Por eso hoy le sería utilísimo tener en cuenta lo que educada y elípticamente le sugirió Patricia: controlar su "emocionalidad importante". Que, en otras palabras, le podría significar recuperar la paz interior que parece haber perdido dentro de su alma. Y sin la cual es muy difícil gobernar. Porque a diferencia de todas las ocasiones anteriores, donde a veces "puteaba" por estrategia política, y otras "puteaba" porque su carácter es "puteador", en esta ocasión está "puteando" por desesperación. Le está diciendo a todos los que considera sus enemigos lo que debiera decirle a su propio yo interior.