    • 21 de marzo de 2026 - 11:31

    Escándalo Adorni: otra factura complica el vuelo privado a Uruguay

    La causa contra Adorni suma una nueva factura que indicaría que su amigo pagó también el vuelo de regreso desde Uruguay.

    Nueva evidencia en el escándalo Adorni por vuelos privados.

    Nueva evidencia en el escándalo Adorni por vuelos privados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva prueba se sumó al escándalo Adorni y los vuelos privados bajo investigación judicial: se trata de una factura que indicaría que el vuelo de regreso desde Uruguay también fue abonado por el periodista Marcelo Grandio. El documento ya está en poder de la Justicia y profundiza el análisis, en medio de versiones contradictorias.

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    Escándalo Adorni: nueva factura bajo la lupa

    La investigación judicial incorporó una factura emitida el 9 de marzo, el mismo día en que se hizo público el caso. El documento fue generado por un broker de vuelos a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había sido señalado como quien pagó el viaje de ida a Punta del Este.

    Según los datos que analiza la Justicia, esta nueva factura correspondería al vuelo de regreso, lo que refuerza la hipótesis de que el periodista habría financiado ambos tramos del traslado.

    Detalles del vuelo y posibles irregularidades

    El comprobante detalla un vuelo realizado el 17 de febrero de 2026 entre Punta del Este y Buenos Aires, con un costo cercano a los 3000 dólares, cifra menor al trayecto de ida.

    La operación se vincula con la empresa Jag Aviation, dedicada a la comercialización de vuelos privados a partir de paquetes adquiridos a otras compañías, como Alpha Centauri.

    En este contexto, la causa busca determinar si existió un beneficio indebido hacia un funcionario público, lo que podría configurar un delito de cohecho según la legislación vigente.

    Investigación judicial y versiones cruzadas

    El juez a cargo del caso ordenó recolectar registros y material audiovisual del aeropuerto de San Fernando, además de documentación vinculada al vuelo, con el objetivo de reconstruir lo sucedido.

    En paralelo, las declaraciones de los involucrados generaron dudas. Grandio sostuvo en distintas oportunidades que el viaje lo pagó Adorni, luego que compartieron gastos y finalmente que él lo abonó, lo que contradice sus propias versiones.

    Por su parte, el funcionario afirmó que se trató de un viaje familiar costeado con dinero propio, aunque no presentó comprobantes que respalden esa afirmación.

    La aparición de esta nueva factura podría ser clave para el avance de la causa y para definir responsabilidades dentro del escándalo Adorni, que ya se investiga en varios expedientes judiciales.

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