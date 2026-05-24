El cerebro de la Justicia Restaurativa y jefe de la Magistratura salió del bajo perfil para explicar los detalles del programa y la maniobra para las vacantes judiciales

En una aparición mediática poco habitual para un juez que mantiene un bajo perfil, el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Juan José Victoria, brindó una extensa entrevista en la que abordó algunos de los temas más sensibles de la agenda judicial provincial: el avance de la Justicia Restaurativa, la convivencia del sistema con la nueva Ley Penal Juvenil, la modernización tecnológica del Poder Judicial y la compleja ingeniería que atraviesa el Consejo de la Magistratura para cubrir una creciente cantidad de vacantes.

Victoria es el cerebro dentro de la Justicia Restaurativa en San Juan. Llevó la propuesta a la Corte y luego articuló con el Ejecutivo provincial. El sábado en Data Fina, de Radio Colón, defendió con firmeza el programa que articula al Poder Judicial con el Gobierno sanjuanino —a través de la Dirección de Niñez— y distintos municipios. “Me enamoré de este proyecto cuando leí lo que era Justicia Restaurativa”, aseguró el juez del máximo tribunal.

Según explicó, el programa comenzó a implementarse tras un largo proceso de capacitación de facilitadores y equipos técnicos especializados para intervenir en casos de menores en conflicto con la ley penal. “Se toman casos de jóvenes no punibles que están en conflicto con la Ley Penal. Luego de una evaluación se los manda al programa de Justicia Restaurativa”, detalló.

Victoria explicó que el trabajo no se limita únicamente al menor involucrado en el delito, sino que apunta a intervenir sobre todo el entorno social y familiar. “El facilitador hace un seguimiento muy cercano. Estudia el ambiente familiar en el que vive, dónde se mueve ese chico, cuál es realmente su problemática”, sostuvo. Y agregó: “Se trata de volver a insertarlo en el colegio, en el deporte, en la cultura. Muchas veces esos chicos ni siquiera conocen otro mundo”.

El ministro remarcó varias veces que el programa busca evitar que esos jóvenes terminen consolidándose dentro del circuito delictivo. “Lo que buscamos es evitar que ese joven sea un mayor delincuente. Mostrarle que hay otro mundo posible”, explicó. Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la reciente reforma de la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Consultado sobre si el nuevo esquema puede convivir con la Justicia Restaurativa, Victoria respondió de manera categórica. “No sólo puede convivir: va a haber más Justicia Restaurativa”, afirmó. “Al ser punibles menores de 14 años, se van a aumentar los casos. Lo que va a variar es la punibilidad o no”, añadió.

En ese marco, el ministro buscó despegar el programa de cualquier interpretación vinculada al garantismo o a la ausencia de sanción penal. “Quiero que quede absolutamente claro: Justicia Restaurativa no interfiere en el proceso penal que merece cada persona que delinque”, enfatizó. “El proceso es normal. Va a tener proceso, lo van a condenar o absolver. Lo que hace Restaurativa es tratar a esa persona para que no vuelva a delinquir”, agregó. Incluso cuestionó las críticas que suelen aparecer sobre el sistema. “Muchos dicen que Justicia Restaurativa es garantismo o impunidad. No, es todo lo contrario”, sostuvo.

Victoria destacó además los resultados que, según dijo, ya comenzó a mostrar el programa en San Juan. “Tenemos más de 170 casos en trámite y sólo dos reincidencias”, afirmó. “Lo que se intenta es eliminar la reincidencia”, agregó. Uno de los aspectos que más valoró el magistrado fue el rol de la víctima dentro del esquema restaurativo. “Hay que poner frente a frente a la persona que cometió el daño con la víctima para que comprenda el daño que ha causado”, indicó.

También reveló situaciones extremas que enfrentan los facilitadores durante el trabajo territorial. “Hay chicos de 10 años que te dicen: ‘Yo hago esto porque mi papá me manda’. Entonces el problema está en la casa y hay que trabajar ahí”, contó. Y agregó una frase contundente: “A veces hay que sacar un chico de la casa porque lo están obligando a delinquir”.

Victoria señaló además que el programa ya comenzó a extenderse al Servicio Penitenciario y a delitos de mayor gravedad. “Ya estamos trabajando en el Servicio Penitenciario con personas mayores. Esto va a llegar a todo el espectro del delito”, afirmó. “Ya se está trabajando hasta con homicidas”, añadió el juez.

Durante la entrevista, el ministro destacó que el modelo sanjuanino comenzó a despertar interés en otros poderes judiciales del país. “Más de 40 ministros de Corte me preguntaron cómo está funcionando Justicia Restaurativa en San Juan”, contó tras la visita reciente de integrantes de Junta Federal de Cortes (JUFEJUS). “Todos los códigos procesales juveniles que se están proyectando en el país tienen un eje vertebral que es la Justicia Restaurativa”, aseguró.

La charla también derivó hacia la modernización tecnológica del Poder Judicial y el avance de la inteligencia artificial aplicada a la Justicia. Victoria hizo referencia a la reciente capacitación realizada en San Juan con más de 500 asistentes. “Fui a capacitarme, no a ocupar una mesa de autoridades”, dijo. Y aseguró que especialistas nacionales, como el expositor José Ignacio Pastore, ubicaron a San Juan entre los sistemas judiciales más avanzados del país en materia tecnológica. “La decisión política es darle rienda suelta a quienes saben. Todo lo que sea modernización para agilizar procesos judiciales, la Corte va a estar ahí”, sostuvo.

En paralelo, el ministro valoró el funcionamiento del sistema de fFagrancia y relató un caso reciente ocurrido en Rawson en el que un delincuente fue juzgado y condenado en menos de 48 horas. “El ministro de la Corte de Santa Fe -que estaba en San Juan por la JUFEJUS- no lo podía creer”, comentó.

En otro tramo de la entrevista, Victoria habló de su rol como presidente del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de confeccionar ternas para cubrir vacantes del Poder Judicial: jueces y fiscales. El cortista reconoció que actualmente existe una importante cantidad de cargos vacantes y explicó que el Consejo analiza mecanismos para acelerar concursos y entrevistas.

“Ayer tomamos ni más ni menos que 34 entrevistas durante toda la mañana”, señaló sobre el concurso para cubrir la vacante de camarista Laboral que dejó el actual fiscal General, Guillermo Baigorrí, cuando fue designado en ese cargo.

Según detalló, además de esa vacante también se trabaja en la cobertura de una fiscalía de Cámara y una asesoría de menores. Victoria explicó además que el Consejo analiza unificar entrevistas para las vacantes de juez de Cámara de Paz tras el fallecimiento de Juan Luis Romero y la jubilación del juez Víctor Bazán. “Lo que estamos diciendo, en honor a ser más ágiles y ahorrar energía, es esperar que se dispare el segundo concurso y tomar una sola entrevista a quienes se repitan en ambos”, explicó. “Son exactamente los mismos cargos. Formalmente deberías tomar una entrevista por un concurso y otra por el otro, pero le vas a preguntar lo mismo”, argumentó. Es más, confirmó que la jueza del Séptimo Civil, Vilma Balmaceda, se jubiló y que la vacante será comunicada el 1 de junio.

El ministro señaló además que la cantidad de postulantes complejiza los tiempos administrativos. “Hay más de 70 personas inscriptas en este primer concurso y no van a ser menos en el segundo”, indicó. También mencionó la situación crítica del fuero de Familia tras la salida del juez Esteban De la Torre a la Cámara Civil. “Me dicen que los jueces de Familia están tomando entre siete y diez audiencias diarias”, sostuvo.

Consultado sobre las críticas políticas que suelen recaer sobre el proceso de designación de jueces y fiscales, Victoria no esquivó el tema. “¿La designación de jueces tiene un tinte político? Sí, porque quien finalmente designa es la Cámara de Diputados, que es un órgano político”, reconoció. Sin embargo, defendió el funcionamiento técnico del Consejo de la Magistratura. “Las entrevistas son absolutamente técnicas. Se pregunta sobre plazos, cómo resolverían casos, cuestiones vinculadas al cargo”, explicó. Finalmente, reivindicó la velocidad del sistema judicial sanjuanino para cubrir vacantes. “En San Juan no pasan más de dos o tres meses para cubrir cargos”, concluyó.