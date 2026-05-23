La Justicia sanjuanina tuvo una intensa capacitación en IA con más de 500 asistentes

Con una convocatoria que superó las 500 personas vinculadas al ámbito judicial, el Poder Judicial de San Juan llevó adelante una intensa jornada de capacitación sobre Inteligencia Artificial (IA), enfocada en los desafíos y oportunidades que plantea la incorporación de estas herramientas al servicio de Justicia.

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La actividad, denominada “IA en la Justicia. Humanidad y Gestión en un nuevo paradigma”, tuvo como principal expositor al especialista santafesino José Ignacio Pastore, juez de Primera Instancia y referente nacional en innovación e Inteligencia Artificial aplicada a la Justicia. El encuentro fue organizado por la Corte de Justicia, la Escuela Judicial, el Ministerio Público Fiscal y Tutelar y el Ministerio Público de la Defensa.

La capacitación se realizó el pasado 22 de mayo en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y estuvo destinada a magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados y estudiantes de Derecho de distintas universidades sanjuaninas. El acto de apertura fue encabezado por el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, junto a los ministros Juan José Victoria y Adriana García Nieto, además del fiscal general Guillermo Baigorrí.

Durante su discurso, Olivares Yapur destacó que la Inteligencia Artificial “ya no es ciencia ficción”, sino una herramienta concreta que el Poder Judicial provincial comenzó a regular formalmente desde el año pasado. “Todos los agentes del Poder Judicial están comprendidos en la reglamentación y alcanzados desde el punto de vista ético para el uso de la inteligencia artificial generativa”, afirmó.

Por su parte, Baigorrí remarcó que la transformación digital “es una realidad concreta” y sostuvo que las herramientas de IA pueden convertirse en un respaldo clave para optimizar procesos, organizar grandes volúmenes de información y fortalecer investigaciones judiciales.

En su exposición, Pastore profundizó sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial, haciendo foco en los desafíos éticos y operativos que implica la implementación de sistemas inteligentes dentro del trabajo cotidiano de jueces, fiscales y operadores judiciales.

Además de la conferencia central, el magistrado santafesino encabezó un taller intensivo sobre “Prompting Legal y Judicial”, dirigido a más de un centenar de operadores judiciales. Allí se trabajó sobre técnicas para formular instrucciones efectivas a herramientas de IA generativa y su aplicación práctica en búsqueda jurídica, análisis de expedientes, redacción de escritos y preparación de argumentos.

La agenda también incluyó una reunión institucional con autoridades de la Corte y de la Fiscalía General, donde se analizaron políticas públicas vinculadas al uso de Inteligencia Artificial dentro del sistema judicial.

La jornada contó con la presencia de funcionarios provinciales, autoridades universitarias y representantes sindicales, consolidando un espacio de debate sobre el futuro tecnológico de la Justicia sanjuanina.