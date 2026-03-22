Javier Milei quiere crear un fondo para armamento de las FFAA con el 10% de la venta de activos del Estado

La iniciativa del Presidente apunta a destinar parte de lo recaudado por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos al reequipamiento militar

Javier Milei evalúa crear un fondo para la compra de armamento con el 10% de lo recaudado por la venta de activos del Estado. La iniciativa apunta a destinar parte de los ingresos por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, en un esquema que el oficialismo analiza instrumentar por decreto o con una herramienta de mayor alcance normativo.

En el Gobierno sostienen que la idea forma parte de la nueva etapa de la reforma del Estado que apuntan a acelerar durante 2026. El plan es vincular una porción de los recursos extraordinarios que entren por ventas con inversiones de capital para Defensa, en línea con el objetivo de reducir activos públicos y reforzar al mismo tiempo la capacidad material de las Fuerzas Armadas.

El plan se apoya en dos carriles que hoy avanzan en paralelo. El Ejecutivo ya habilitó por un lado nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene por otro lado vía libre para impulsar la venta de inmuebles nacionales que fueron declarados “innecesarios para la gestión estatal”, entre ellos predios -como los de las fuerzas- sobre los que el oficialismo puso la mira en los últimos meses.

En la Casa Rosada reconocen que el punto más delicado no pasa por la venta de activos sino por el destino de los fondos. La Ley de Administración Financiera (24.156) establece que los recursos con afectación específica deben surgir por ley, lo que abre una discusión sobre la creación un fondo de estas características solo con un decreto simple. En Balcarce 50 admiten que esa ingeniería jurídica todavía está en estudio.

La referencia inmediata para esa discusión es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. Esa norma fijó una asignación específica para la recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas, pero la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le daba una fuente automática de financiamiento.