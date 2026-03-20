La advertencia de la OMS sobre la salida de Argentina: "Será menos segura"

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus , advirtió que la decisión del gobierno de Javier Milei de anunciar la salida del organismo dejará a la Argentina “menos segura” en materia sanitaria. La reacción fue expuesta en la rueda de prensa semanal, tras ser consultado sobre la medida.

Sobre el anuncio, Tedros sostuvo: “Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo”. Además, señaló la similitud con la salida impulsada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y las consecuencias que eso generó a nivel global.

El director remarcó: “La seguridad sanitaria requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura” , y lo calificó como una pérdida para la protección colectiva. En su visión, aislar al país reduce la circulación de información crítica y la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias compartidas severas.

Tras el anuncio oficial, el gobierno argentino informó que mantendría vínculos con la Organización Panamericana de la Salud. Tedros cuestionó esa postura y fue contundente: “ Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS” , subrayando que las redes regionales están estrechamente entrelazadas y complementarias.

Steven Solomon, jefe de asuntos legales de la OMS, comparó la situación con un experimento: “Es como el famoso gato en la caja de Schrödinger: la cuestión de si Argentina está ‘dentro’ o ‘fuera’ no quedará plenamente resuelta hasta que se abra la ‘caja’, que está en el orden del día de la asamblea de mayo”.

Solomon aclaró que, aun si se confirma la salida, la Argentina podría mantener vínculos técnicos mediante el Reglamento Sanitario Internacional. “Existe claramente el precedente de países que mantienen una relación con la OMS sin ser miembros de la misma”, agregó. Milei había anunciado en febrero de 2025 la salida por «profundas diferencias» sobre la gestión de la pandemia.

El director general de la OMS, Jeremy Farrar, lamentó la decisión y recordó: “Fue un país que ha contribuido enormemente a la salud de los demás. Lo digo por experiencia personal, tras trabajar con sistemas de salud argentinos en cuestiones como el dengue”. Advirtió que la pérdida de ese intercambio dificultaría la respuesta ante retos sanitarios regionales.

Por ahora, la OMS continúa analizando la membresía argentina, y la cuestión deberá resolverse en la asamblea de mayo, donde los Estados miembros decidirán el alcance de la salida. La advertencia de los directivos deja un mensaje claro: la decisión podría dejar a la Argentina más expuesta frente a riesgos sanitarios.