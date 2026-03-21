    • 21 de marzo de 2026 - 10:20

    Milei en Hungría: reunión clave y cumbre CPAC con líderes de derecha

    Javier Milei se reunió con el presidente de Hungría y participa de la CPAC, donde referentes europeos destacaron su modelo político.

    El presidente Javier Milei fue recibido en el Palacio Sándor por su par húngaro, Tamás Sulyok.

    El presidente Javier Milei fue recibido en el Palacio Sándor por su par húngaro, Tamás Sulyok.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda internacional de Javier Milei en Hungría y su participación en la cumbre CPAC marca un nuevo capítulo en la política exterior argentina. El mandatario mantuvo encuentros oficiales y se prepara para exponer ante líderes globales, consolidando su perfil en el escenario internacional. La visita refuerza el protagonismo de Milei en Hungría.

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    Milei en Hungría: reunión con el presidente y agenda política

    El presidente Javier Milei fue recibido en el Palacio Sándor por su par húngaro, Tamás Sulyok, en un encuentro que se dio en la previa de su participación en la cumbre CPAC. La reunión se desarrolló en Budapest y formó parte de una intensa agenda diplomática.

    El jefe de Estado argentino estuvo acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno, quienes integran la comitiva oficial en esta gira por Europa.

    Cumbre CPAC y respaldo político internacional

    La presencia de Milei en Hungría también incluye su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que reúne a referentes de la derecha internacional.

    En ese marco, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, elogió al mandatario argentino durante su discurso ante líderes políticos. “Ha demostrado que el sentido común es la clave del éxito”, afirmó, y sostuvo que Argentina se convirtió en un bastión de las fuerzas de derecha.

    Estas declaraciones refuerzan el posicionamiento de Milei en el escenario global, donde busca consolidar alianzas ideológicas y fortalecer vínculos con gobiernos y sectores afines.

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