El fenómeno de la "migración" por goteo que afecta a la UNSJ: qué es y por qué responsabilizan a Milei

La crisis salarial en las universidades nacionales empieza a mostrar consecuencias estructurales. En la Universidad Nacional de San Juan , el impacto ya no solo se mide en días sin clases por los paros de los gremios docentes ADICUS y SIDUNSJ, sino también en un fenómeno que preocupa a las autoridades: la “migración” progresiva de profesores hacia otros sectores con mejores salarios.

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Tadeo Berenguer: "Un docente provincial por la misma cantidad de horas gana mucho más que un docente universitario"

Así lo expuso la secretaria Académica, Rosa Ferrer , funcionaria del rector Tadeo Berenguer, durante una entrevista en el programa Informadísimos, que conduce el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón, donde trazó un diagnóstico crítico de la situación y apuntó directamente contra el Gobierno nacional de Javier Milei .

Ferrer describió el escenario actual como una tensión entre dos derechos fundamentales: el acceso a la educación y el reclamo salarial de los trabajadores: “Hay una colisión de derechos. Por un lado, el derecho de los estudiantes a la educación, y por otro, el derecho del trabajador por los bajos salarios y el desfinanciamiento de la universidad a hacer sus medidas de fuerza”.

Según explicó, el paro tiene un alto nivel de acatamiento tanto en el nivel medio como en el superior, lo que afecta directamente el dictado normal de clases. En ese contexto, admitió que la recuperación de contenidos aún es una incógnita. “Recién estamos en los primeros días de la medida de fuerza y no se puede ponderar todo el acatamiento ni lo que puede pasar”, dijo.

No obstante, aseguró que existen planes académicos para garantizar los contenidos mínimos: “Como docentes siempre tenemos un plan para que los contenidos se desarrollen durante el año”.

La funcionaria dejó en claro que la resolución del conflicto excede a la universidad y depende de decisiones del Ejecutivo nacional: “Esto no depende de la provincia, depende de una paritaria que no existe con el gobierno nacional”. En ese sentido, insistió en dos reclamos centrales: la apertura de negociaciones salariales y la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Además, fue contundente al referirse a la postura del Gobierno: “No está en sus prioridades resolver el problema educacional de ninguna manera”.

Uno de los puntos que planteó Ferrer es la salida progresiva de docentes de la universidad hacia otros ámbitos laborales: “Ante la pérdida tan estrepitosa de los salarios en el ámbito universitario, están migrando a otros sectores”. Según detalló, el destino principal de estos profesionales es el sistema educativo provincial, el sector privado o incluso actividades fuera de la docencia.

“Están licenciando los cargos porque son muy magros. Un titular simple hoy cobra 290.000 pesos y eso es terrible para el efecto que produce en el aula”, informó la secretaria Académica.

Aunque no hay cifras precisas, la funcionaria aseguró que el fenómeno es visible en la práctica cotidiana. “Se está notando mucho en las licencias que firmo diariamente”.

El impacto también alcanza a los institutos preuniversitarios, donde comienzan a registrarse vacantes sin cubrir: “Hay llamados que están quedando desiertos”, reveló la secretaria Académica.