    • 16 de marzo de 2026 - 21:11

    San Juan volverá a ser sede del Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles

    Será en agosto, organizado por los coros de niños de la UNSJ y la secretaría de Extensión de la FFHA.

    El Festival de Coros Infantiles y Juveniles de San Juan no es competitivo.&nbsp;

    El Festival de Coros Infantiles y Juveniles de San Juan no es competitivo. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de sus Coros de Niños y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), anunció la realización del Festival Internacional para coros infantiles y juveniles "En el canto hay unidad", los días 15 y 16 de agosto de 2026 en San Juan.

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    "Este festival no es competitivo y tiene como propósito generar un espacio de intercambio, de difusión de la música coral, de formación y crecimiento artístico y humano", resaltaron desde la organización. La propuesta busca reunir a agrupaciones corales de voces iguales en un entorno de formación y difusión cultural.

    Bloques temáticos del Festival

    • Talleres de formación en las salas del Teatro del Bicentenario. Cada edición cuenta con un reconocido Maestro invitado que está a cargo de los talleres de formación, dos jornadas intensivas en el Teatro del Bicentenario.
    • La ciudad canta. Los coros participantes del Festival realizan intervenciones corales en puntos culturales y turísticos de la Capital de San Juan.
    • Canto comunitario. Todos los coros participan de la preparación de un repertorio común el cual será presentado en el concierto de gala del último día.
    • Conciertos de gala. Se realizan dos conciertos de gala en la sala mayor del Teatro del Bicentenario donde cada coro participante podrá presentarse para interpretar su repertorio propio.

    Proceso de selección coros

    La convocatoria está dirigida específicamente a coros infantiles y juveniles de voces iguales. Para participar, las agrupaciones interesadas deberán atravesar un proceso de selección a cargo del equipo organizador.

    Los requisitos de inscripción incluyen:

    • Completar el formulario de preinscripción oficial.
    • Adjuntar un enlace de YouTube con una presentación del coro. El video debe tener una antigüedad no mayor a un año para garantizar la evaluación técnica actualizada de la formación.

    El comité organizador evaluará el material audiovisual enviado para definir la nómina final de coros participantes que formarán parte de esta edición 2026.

    Datos para la inscripción

    • Inscripciones abiertas
    • Bases y condiciones: Disponibles en el sitio web de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: ffha.unsj.edu.ar
    • Requisito clave: Enlace a video de YouTube (máximo un año de antigüedad)
    • Fecha del evento: 15 y 16 de agosto de 2026
    • Sede: Teatro del Bicentenario
    • Bases e información: por correo electrónico a [email protected] o hacer click en este LINK
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