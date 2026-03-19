Tadeo Berenguer: "Un docente provincial por la misma cantidad de horas gana mucho más que un docente universitario"

Este lunes 16 de marzo inició el ciclo lectivo 2026 en la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan), y el retorno a las aulas estuvo marcado por una fuerte medida de fuerza llevada adelante por los gremios docentes universitarios y no docentes . Sucede que se encuentran en medio de un paro de actividades por una semana, en rechazo a la política salarial unilateral adoptada por Nación, y exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sobre el impacto de la medida, se expresó al respecto el rector de la casa de altos estudios, Tadeo Berenguer .

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Paro en la UNSJ: alto acatamiento docente durante los primeros días y se profundizan las medidas de fuerza

En rueda de prensa, la máxima autoridad de la universidad pública en San Juan destacó que se están viviendo momentos delicados en el sistema. “En un principio empezaron a desacreditar al sistema universitario, que malgastábamos fondos, que no queríamos auditorías. Bien lo puede decir el Secretario Administrativo Financiero que permanente tenemos auditorias, además tenemos una unidad de auditoría interna que mes a mes envían informes a Nación. Ese mal discurso que tomó el gobierno al principio de gestión lo ha desestimado” , dijo.

Y continuó: “Ahora entramos en una instancia de desfinanciamiento, por lo tanto, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el Presidente y luego fue revertido y el Gobierno nacional tuvo que sancionar la ley, pero no la aplica. Esa ley indicaba que los presupuestos y los salarios debían adecuarse en función de los índices inflacionario hasta julio del 2025, y desde ese mes llamar a paritaria permanente para discutir las problemáticas salariales; pero nada de eso se ha aplicado”.

Ante este escenario y la falta de escucha por parte de Nación es que los gremios universitarios bajo el ala de la Conadu y la Conadu Histórica, más el Frente Sindical Universitario, se alinearon en un plan de lucha con fuertes medidas de fuerza, como paros por semanas completas que impactan en el dictado de clases. Esta medida ha sido cuestionada por un grupo de padres de alumnos de institutos preuniversitarios, y desde la casa de altos estudios Berenguer dejó en claro el acompañamiento a la docencia, que registra una pérdida del 50% salarial.

Sobre ello, destacó: “Un docente provincial por la misma cantidad de horas gana mucho más que un docente universitario. Está ocurriendo que había docentes en la universidad que tenían horas cátedras en la docencia primaria y secundaria local, contaban con licencias y trabajaban en la UNSJ. Ahora se están yendo a ocupar sus cargos que tenían con licencia porque ganan mucho más que en la universidad”.

Esta migración de docentes viene siendo señalada por los gremios ADICUS y SiDUNSJ con gran preocupación, debido a que impacta de lleno en la formación de profesionales en la provincia.

En torno al reclamo de los padres de alumnos, Berenguer destacó que se está en dialogo permanente con los espacios gremiales como con las autoridades de cada unidad académica como colegio preuniversitario para desarrollar planes de recuperación de contenido.

“Creo que lo que buscan es dividirnos, y debemos ir todos por el mismo lado. Los chicos tienen sus derechos, pero la docencia también. Pido que vayamos todos juntos, que no solo pensemos en una parte, por1ue conozco la valía de nuestro sistema educativo y las soluciones las vamos a encontrar”, finalizó Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ.

Cómo siguen las medidas de fuerza en la UNSJ

Tanto desde ADICUS como desde SiDUNSJ detallaron que las medidas de fuerza se extenderán durante todo el primer semestre, con paros, marchas y acciones de visibilización.

En ADICUS, dentro de las acciones confirmadas, se estableció una nueva semana de paro de actividades que se ejecutará del 30 de marzo al 3 de abril. La particularidad de esa medida de fuerza es que solo tendrá impacto por tres días, ya que tanto jueves como viernes son feriados, por el Día del Veterano y de los Caídos de Malvinas (2/04) y Viernes Santo 3/04). Además se acoplarán al paro de 48 horas y movilización en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha aún no está confirmada

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Por su parte, SiDUNSJ se acoplarán al plan de lucha que resolvió la Conadu. El mismo detalla paro para la semana del 30 de marzo (en coincidencia con ADICUS); y una nueva medida de características similares la semana del 27 de abril al 30 de mayo.

Además, se acordó realizar una nueva Marcha Federal Universitaria, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. La propuesta es realizar la misma el 23 de abril. La intensión será lograr una movilización masiva a nivel nacional, de mayor envergadura que las marchas anteriores.