Un sanjuanino ganó más de $3,3 millones en el Quini 6

El apostador acertó cinco números en la modalidad “Siempre Sale”. El ticket fue vendido en una agencia de Capital.

Un apostador de San Juan se convirtió en uno de los ganadores del Quini 6 y se llevó un premio de $3.323.876 en la modalidad “Siempre Sale”. El sorteo correspondiente al N° 3357, realizado el pasado 18 de marzo, dejó un único ganador en la provincia, que logró acertar cinco de los números sorteados en esta modalidad.

Según informaron fuentes oficiales, la jugada fue realizada en la Agencia 021, ubicada en el departamento Capital, aunque no trascendió la identidad del afortunado, como suele ocurrir en este tipo de premios.

Los números favorecidos fueron el 11, 13, 17, 23, 28 y 30, de los cuales el ganador sanjuanino acertó cinco, lo que le permitió acceder al pozo destinado a quienes logran esa cantidad de aciertos.

El premio forma parte de la modalidad “Siempre Sale”, que garantiza ganadores en cada sorteo, incluso cuando no hay apostadores que acierten todos los números. Desde la organización recordaron que el premio tiene como fecha límite de cobro el 6 de abril de 2026.