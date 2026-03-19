Con viento norte, así estará el tiempo este jueves 19 de marzo en San Juan

Este jueves 19 de marzo se presentará en San Juan con condiciones estables y cielo parcialmente nublado a lo largo del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera nubosidad variable y viento del norte entre 13 y 22 km/h. Ya en horas de la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 32°C, con viento norte que podría intensificarse entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas y sin probabilidad de precipitaciones. Para el resto de la semana, se esperan máximas que oscilarán entre los 25 y 21 grados.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn19032026 El pronóstico del tiempo del jueves 19 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.