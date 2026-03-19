La Escuela de Música, camino a ser una obra terminada: en abril prevén iniciar los trabajos y el plazo de ejecución es de un año

Con presencia de autoridades de la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan), encabezado por el rector Tadeo Berenguer, y representantes de la firma Galvarini & Asociados Construcciones, se celebró sin duda uno de los momentos hitos de la casa de altos estudios durante los últimos años, y es el acuerdo para la finalización de la obra de la esperada Escuela de Música . Así, la obra que lleva una década entre idas y vueltas finalmente podrá ver la luz.

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Cabe recordar que la empresa a cargo de culminar con los trabajos fue elegida tras un proceso licitatorio, luego de la decisión política de la UNSJ de financiar las tareas con fondos propios, correspondientes al presupuesto 2025. “A partir de ahora, vamos a hacer los responsables de llevar a cabo este proyecto tan ansiado para todos” , destacó en medio de la conferencia de prensa el rector Tadeo Berenguer, quien hizo un repaso sobre cómo fue la decisión de financiar la obra y los procesos que se llevaron a cabo hasta la instancia actual.

Desde el día de la fecha hasta finales de marzo, la empresa realizará un relevamiento de estado de obra en la zona donde se encuentra emplazado el edificio. El objetivo es analizar en detalle el estado real de la construcción, para dar inicio a los trabajos el primero de abril, según adelantó a este medio el titular de Obras y Servicios de la UNSJ, arquitecto Martín Gómez. Los trabajos estarán enfocados en culminar con el 40% que resta, denominada “obra fina”.

Además, aseguró que por el momento no se analizan tareas complementarias en la zona donde se encuentra el edifico de la Escuela de Música, al menos hasta que la constructora entregue la obra.

“Estamos encima de la obra, estamos trabajando con los equipos técnicos de la universidad para iniciarla prontamente. Es una segunda etapa de terminación, la conocemos, tiene una estructura fundada y lo que hay que hacer es darle la terminación y hacerle todas las instalaciones, que es un proceso especifico, con puntos concretos frente a la especificidad de la Escuela de Música, como es sonido y tratamiento acústico” , indicó por su parte el gerente de la constructora Roberto Bustamante.

De izq a der: Roberto Bustamante, gerente de Galvarini & Asociados Construcciones; Myriam Arrabal, decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes; y Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ

Detalles técnicos de la obra de la Escuela de Música

Con estimaciones de inicio de tareas en abril de este año, se proyecta un plazo de trabajo de 12 meses, por lo que se estima que entre abril y mayo del 2027 finalmente quedará inaugurado el edificio para su uso.

Se estiman 31.500 horas de trabajo en la construcción y demandará entre 60 a 70 personas en el punto máximo de trabajos, más que nada cuando se hagan las instalaciones específicas.

Bustamante confirmó que no habrá entrega por etapas, y se trabajará con proveedores locales y nacionales, tal como estaba indicado en las especificaciones técnicas del pliego.

Con relación al presupuesto, el mismo al momento de la licitación fue de $1.602.083.999,71, pero el monto final se conocerá el año que viene. “Los precios en Argentina tienen variación, y los contratos también. Esta obra tendrá una redeterminación de precios, está dentro del pliego”, remarcó Bustamante, detallando que el costo podría elevarse una vez finalizadas las tareas, detalle que está en consideración de las arcas de la universidad.

Al respecto, Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la UNSJ aseguró durante la conferencia que la redetermianción será en función del IPC, y las previsiones están hechas para evitar inconvenientes que entorpezcan los trabajos y dilaten los tiempos de trabajo.