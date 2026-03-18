Paro en la UNSJ: alto acatamiento docente durante los primeros días y se profundizan las medidas de fuerza

Que los gremios docentes universitarios se encuentran en plan de lucha no es una novedad. Desde diciembre del 2023, tras la asunción de Javier Milei a la presidencia, el descontento ha ido en crecimiento y este año las medidas de fuerza tomaron un mayor tomo. Con un inicio de clases alcanzado por un paro total de actividades durante una semana en la UNSJ , el acatamiento docente registrado viene siendo elevado.

Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, detalló a DIARIO DE CUYO que tanto lunes como martes registraron un promedio de 80% de adhesión de todo el cuerpo docente afiliado al gremio a la medida de fuerza. Esto se vio reflejado tanto en facultades como en los institutos preuniversitarios que, si bien tuvieron su acto de inicio de ciclo lectivo, la dinámica en las aulas fue otra.

Por su parte, también consultada por este medio, Guadalupe Aguiar, secretaria general de SiDUNSJ, detalló que durante el lunes hubo un 85% de acatamiento docente, mientras que el martes el número bajó a 70%. Sin embargo, destacan que es una alta adhesión de los docentes universitarios a la medida de fuerza, en tono con lo que vienen expresando en las consultas previas sobre las medidas de fuerza.

El reclamo de la docencia universitaria no es nuevo, pero ante la falta de respuesta que se profundiza a nivel nacional es que a nivel nacional se decidió endurecer las medidas de fuerza, con un fuerte rechazo al tratamiento de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y el pedido de la inmediata puesta en marcha de la ley vigente que el Gobierno nacional ignora.

Ambos representantes coincidieron en que se continuarán con las medidas de fuerza, buscando que las mismas sean de gran impacto.

Barcelona explicó que dentro de las acciones confirmadas, se estableció una nueva semana de paro de actividades que se ejecutará del 30 de marzo al 3 de abril. La particularidad de esa medida de fuerza es que solo tendrá impacto por tres días, ya que tanto jueves como viernes son feriados, por el Día del Veterano y de los Caídos de Malvinas (2/04) y Viernes Santo 3/04).

Además se acoplarán al paro de 48 horas y movilización en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha aún no está confirmada aunque se conoció en las últimas horas que forma parte de la agenda legislativa que se desarrollará en las próximas sesiones en el Congreso.

Por su parte, desde SiDUNSJ se acoplarán al plan de lucha que resolvió la Conadu. El mismo detalla paro para la semana del 30 de marzo (en coincidencia con ADICUS); y una nueva medida de características similares la semana del 27 de abril al 30 de mayo.

Además, se acordó realizar una nueva Marcha Federal Universitaria, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. La propuesta es realizar la misma el 23 de abril. La intensión será lograr una movilización masiva a nivel nacional, de mayor envergadura que las marchas anteriores.

Desde Conadu se resolvió también la instalación de una carpa con el objetivo de visibilizar la realidad que está atravesando la comunidad universitaria y la urgencia de unir las luchas que comparten características de diferentes sectores. Sobre este punto en particular no se ha detallado cuándo se instalará la carpa ni en qué sitio, aunque no se descarta que sea en inmediaciones del Congreso.

Sin duda será un primer semestre marcado por el reclamo, las acciones fuera del aula y la búsqueda de ser escuchados no solo por el Gobierno nacional sino también por los legisladores de cada provincia que deberán resolver el destino del Financiamiento Universitario, tras un nuevo intento del Gobierno nacional de bajar la ley actual.