    • 18 de marzo de 2026 - 12:42

    Queja de padres por paros en preuniversitarios: "Estamos inmersos en una Universidad devastada en su presupuesto", aseguran en la UNSJ

    Así lo expresó la secretaria académica de la Rosa Ferrer , quien dijo entender la preocupación del los padres, pero reinvidicó el derecho de "salarios justos".

    Desde la UNSJ reconocen que hay padres enojados por el anuncio de 14 días de paro.&nbsp;

    Desde la UNSJ reconocen que hay padres enojados por el anuncio de 14 días de paro. 

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    La secretaria Académica de la UNSJ, Rosa Ferrer, se pronunció ante el reclamo de los padres de alumnos de los institutos Preuniversitarios respecto de los días de paro del sector docente. “Es justa la preocupación de padres, pero estamos inmersos en una Universidad devastada en su presupuesto”, afirmó y agregó que “hay estrategias que los docentes ya tienen preparadas para desarrollar los contenidos mínimos necesarios”.

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    Por su parte, la vicerrectora de la UNSJ, Andrea Leceta, opinó que “a veces una siente como una tensión, algo como qué derecho tiene más peso. No se trata de eso, se trata de encontrar cómo podemos garantizar que los alumnos tengan clase de calidad y que los docentes tengan las condiciones para dar esas clases de calidad” .

    “Es muy claro el reclamo y no desconocemos los derechos genuinos de los estudiantes a tener una escolarización, su derecho al servicio de educación pública y el nivel secundario obligatorio, pero también hay que entender esta colisión de derechos que se da porque docentes y nodocentes están reclamando por sus salarios justos, dijo Ferrer en Radio Universidad 93.1.

    Ante el anuncio de 14 días de paro docente y frente a un escenario de desfinanciamiento de las universidades públicas y de negación del Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que entre otros puntos busca recomponer los salarios de los sectores docentes y nodocentes (con pérdidas de alrededor del 50 por ciento por la inflación), Ferrer recalcó que la Universidad Nacional de San Juan piensa en diferentes estrategias para que estudiantes no pierdan su derecho a la educación.

    “No nos han tomado por sorpresa estos problemas, los venimos atravesando hace varios años, entonces ya están preparadas diferentes estrategias para poder sobrellevar estas situaciones. No se puede ponderar el primer día de paro, hay que dejar que transite el ciclo académico. Hay estrategias que los docentes ya tienen preparadas para desarrollar los contenidos mínimos necesarios y que los estudiantes lleguen a buen término y puedan promocionar el año siguiente. No es algo que se esté improvisando: lo hemos atravesado en la pandemia y en otros procesos de crisis, o sea que estamos preparados docentes y nodocentes tanto a nivel universitario como universitario”, manifestó.

    Luego Rosa Ferrer habló de comprensión: “Es justa la preocupación de padres, pero hay que entender que estamos inmersos en una Universidad devastada en su presupuesto y que tiene un ahorcamiento en todos sus lineamientos. El servicio educativo se va a garantizar, pero que los papás entiendan que las medidas de fuerza van a seguir (…) Hay un grupo importante de papás que están presentando reclamos, pero también hay muchos que se solidarizan con la situación del docente y nodocente universitarios y también están preocupados por el futuro de sus hijos”.

    La secretaria de Comunicación de la UNSJ, Mariela Miranda, recalcó la calidad académica de los Institutos Preuniversitarios de esta Universidad y señaló que colegios tienen una cualidad que ver con la capacidad de su personal docente y nodocente. “Las instituciones son personas y, para que esa calidad se sostenga y mantenga, es necesario que algunas garantías estén dadas, como el salario.

    Es muy difícil ir a trabajar y estar con una preocupación real sobre los ingresos. La tarea requiere de un compromiso en la docencia, en la investigación, en la extensión, en sentarse a estudiar para dar una clase, preparar material, permanecer actualizado,

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