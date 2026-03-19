Capital celebrará la llegada del otoño con una jornada a puro folclore: conocé cuándo y dónde será

La Municipalidad de Capital organizó espectáculos artísticos en la Plaza Hipólito Yrigoyen para recibir la nueva estación.

Capital celebrará la llegada del otoño con una jornada a puro folclore en la que participará el Ballet Municipal Sembrado Ilusiones, entre otros artistas.

Bajo el lema ‘San Juan en otoño’, la Municipalidad de Capital celebrará la llegada de la nueva estación con una jornada a puro folclore y para toda la familia. Será el sábado 21 de marzo, como una propuesta para disfrutar durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El próximo sábado, la Plaza Hipólito Yrigoyen se convertirá en el escenario de una actividad fuera de lo común, pero con un importante motivo: celebrar la llegada del otoño, la estación del año que inspiró a grandes poetas y músicos sanjuaninos.

El municipio de Capital invita a toda la comunidad a participar de esta jornada festiva que arrancará desde las 21 y que incluirá shows de músicos y bailarines en vivo, presentación de Dj, paseo de artesanos y emprendedores, y una variada propuesta gastronómica. La entrada es libre y gratuita, y los espectadores pueden llevar su reposera para disfrutar del evento cómodamente.

Grilla de artistas en la fiesta de Capital Durante el festejo de la llegada del otoño, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, actuará Giselle Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor, Malambo Amazonas, Ballet San Juan Nuestro Tiempo, Ballet Sembrando Ilusiones, Dj set Javi-Gon.