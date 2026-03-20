El Museo Tornambé y un regreso histórico: con cara renovada, abre sus puertas tras estar tres años cerrado

En febrero del 2023 desde la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan) se informaba el cierre al público del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé , también conocido coloquialmente como “Museo Tornambé”. El motivo era una serie de refacciones edilicias que llevarían un promedio de tres meses. Pasaron tres años después y tras arduos trabajos realizados en el edificio, finalmente el espacio que alberga las artes visuales de San Juan reabrirá sus puertas al público.

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Myriam Arrabal, decana de la Facultad de Filosofía, explicó a DIARIO DE CUYO que el cierre se dio por daños estructurales, algunos que quedaron en evidencia tras el terremoto de 2021. El plan de trabajo consistía en una refuncionalización de la casa que fue donada en 1989 por Julián Tornambé y Zulema Gambier; pero a medida que los obreros iban avanzando, se fueron topando con mayores novedades que no estaban previstas, propias del desgaste natural del edificio, dilatando los tiempos de obra.

La intención era poder contar con los trabajos terminados en 2024, cuando el museo cumplía 50 años desde su creación, pero distintas circunstancias que fueron impactando a las arcas de las universidades públicas llevó a que el ritmo de trabajo bajara. “Luego tuvimos la triste noticia del fallecimiento de quien era la directora del Centro, Fabiana Zito, y hubo una readaptación a las circunstancias”, detalló Arrabal.

El año pasado se tomó la decisión que le brindaría celeridad a los trabajos. Arrabal, en su rol de decana, solicitó a las máximas autoridades de la UNSJ asistencia para poder recuperar el museo. Al respecto, comentó: “Tengo que reconocer la gran ayuda del Rector y del Secretario Administrativo Financiero porque en los últimos meses, a través de una nueva empresa se le dio otro ritmo a este estado de obras, lo que permitió tener la reapertura ahora”.

Para la comunidad artística, el cierre al público tuvo un gran impacto ya que, si bien el museo continuó con sus actividades de formación y creación en otros espacios, con las puertas cerradas se había perdido un espacio de encuentro y contención. Es por ello que la reapertura es tan importante no solo para la UNSJ en particular, sino para la sociedad en general.

Puesta a punto y espacios nuevos, las obras realizadas en el Museo Tornambé

Al ser la casa un Patrimonio Cultural los trabajos que se hicieran en el sitio debían respetar el espíritu de la construcción.

Sin duda, uno de los trabajos que llevó más tiempo fue la refacción del techo del museo, que con el paso del tiempo se encontraba en mal estado. Pero eso no fue lo único, ya que se aprovecharon las obras para sumar espacios nuevos que estarán abiertos al público.

“En esta reapertura vamos a inaugurar un espacio nuevo para la colección y archivo del Tornambé, como área de conservación. También hubo refacción de salas y talleres. Y sumaremos la relocalización y funcionalización de la tienda del museo”, destacó Arrabal. Un detalle no menor es la tienda, que ofrecerá al público presente pequeñas obras de arte para regalo, destacando en la creatividad y originalidad, apuntando a la generación de recursos propios.

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“Poder reabrir este espacio al público es muy importante para la universidad y para la provincia. Podremos volver a las temporadas permanentes de exposiciones, de artistas locales e invitados”, destacó Myriam con alegría y emoción.

Reapertura del Museo Tornambé

La reapertura del museo se dará el próximo jueves 26 de marzo, desde las 19:30 horas. Quienes asistan podrán tomar contacto con la Muestra Fabiana Zito en Memoria, una exposición de obras de distintos artistas que cuenta con la curaduría de Mariela Limerutti, actual vicedirectora del centro de creación. La misma es un homenaje a la ultima directora del espacio, que falleció en octubre del 2024.

Además, estará la sala permanente con la Colección de la Familia Tornambé y se hará un recorrido al público por las salas y talleres totalmente remodeladas, dejando inaugurado el espacio destinado a la colección y el archivo.

La Tienda del Museo también estará activa, tanto durante la reapertura como todos los días que el espacio artístico mantenga sus puertas abiertas.

El museo se podrá visitar de martes a viernes, de 8 a 20 horas y sábados de 10 a 17 horas, con entrada libre y gratuita.