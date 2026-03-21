Chanampa blanqueó que trabaja por la intendencia de Chimbas y opinó sobre la interna de Rodríguez y el Concejo

El dirigente bloquista Andrés Chanampa confirmó que trabaja para volver a competir por la intendencia de Chimbas y advirtió que la interna política en el oficialismo -peronismo- municipal “termina perjudicando al departamento”.

Rompió una ventana para robar, escapó y ahora está prófuga de la Justicia

En una entrevista en Radio Colón, el exdiputado departamental y actual vocal del IPEEM dejó definiciones sobre el escenario político chimbero, la gestión municipal y el armado electoral hacia 2027.

Chanampa no esquivó la pregunta sobre una nueva candidatura. Si bien aclaró que no hay definiciones cerradas, dejó en claro su objetivo político. “Todos los que vivimos en un departamento y somos militantes, por supuesto que siempre soñamos con conducir ese departamento”, sostuvo.

“Nosotros vamos a proponer una idea. La hemos propuesto ya en su momento, la gente eligió otra y somos respetuosos de la democracia”, agregó. En esa línea, reconoció que ya se encuentra recorriendo el territorio y manteniendo contacto con vecinos.

Uno de los ejes más críticos de su análisis fue el escenario de tensión entre la actual intendenta Daniela Rodríguez y el exjefe comunal Fabián Gramajo. Aunque evitó personalizar, planteó que la disputa política impacta directamente en el funcionamiento del municipio. “Cualquier conflicto de índole personal, en este caso, el más perjudicado es el departamento”, afirmó.

Y fue más concreto sobre el plano institucional: “Si de los diez concejales, cinco no te votan lo que vos querés, también la intendenta no puede llevar adelante lo que quiere”.

Chanampa también apuntó contra el estado de los servicios en el departamento y la falta de obras. “Tenemos que trabajar para que Chimbas recupere la calidad de servicio, recupere las obras de infraestructura”, señaló.

En ese sentido, aseguró que “hoy debe ser el departamento que menos se ha pavimentado” y describió problemas en distintos sectores: “El sistema de limpieza, las cunetas, todo tapado… con un simple pasante lo pueden hacer”.

Además, remarcó que los reclamos se repiten en distintos barrios: “La gente de Villa Obrera, Villa Paula, Villa El Salvador tiene que sentirse cómoda con los servicios”.

Frente a este escenario, el dirigente planteó una alternativa basada en el consenso político. “Si yo fuera intendente, hubiera convocado a las demás fuerzas”, afirmó. Y amplió: “Hubiera llamado a bloquistas, peronistas, libertarios, radicales, para preguntar cuál es su idea”.

Para Chanampa, ese tipo de apertura no debilita la conducción: “Nadie te va a sacar el título de intendenta. La que corta la cinta es la intendenta”.

Sobre su ubicación en el esquema político, evitó definiciones cerradas respecto a una eventual candidatura dentro del oficialismo provincial. “No lo voy a definir yo solo”, indicó, aunque destacó que existe “una excelente relación” con el gobierno de Marcelo Orrego.

También advirtió que el escenario electoral dependerá de acuerdos y de cómo se ordenen las candidaturas: “No va a ser fácil, todos tenemos los mismos intereses”.

En paralelo, subrayó la necesidad de que su espacio político logre síntesis internas: “Podemos presentar diez candidatos en Chimbas, pero hay que tratar de buscar una sola lista”.

Finalmente, defendió la posibilidad de que el presidente del bloquismo, Luis Rueda, sea candidato a gobernador. “Es una obligación que el presidente del partido diga que va a ser candidato”, sostuvo. Y reforzó su postura con una definición política: “Los dirigentes están esperando que juegue”.