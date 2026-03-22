Spagnuolo y los acusados de la causa ANDIS buscan revertir sus procesamientos y que se periten los audios

Las defensas de los 19 involucrados en la causa ANDIS pusieron en marcha sus estrategias para revertir en la Cámara Federal porteña la acusación que los ubica como integrantes de una asociación ilícita que se dedicaba a desviar fondos públicos asignados para las personas con discapacidad. Hay dos frentes abiertos en el tribunal superior: las apelaciones de los procesamientos y un reclamo para peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo .

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El último martes, los jueces de la Sala II Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah recibieron en una audiencia a dos defensas -el resto expuso por escrito- para tratar, por tercera vez, un planteo de nulidad que apunta a tumbar el expediente por la presunta falsedad u origen ilícito de las grabaciones.

La Cámara había ordenado en diciembre investigar el “origen y veracidad” de las escuchas, cuando la causa aún estaba a cargo del juez Sebastián Casanello. El 9 de febrero, este magistrado resolvió que las averiguaciones sobre los audios ya las estaba haciendo el fiscal Carlos Stornelli, en un expediente donde se investiga un supuesto espionaje ilegal a Karina Milei.

Apenas unos días después de que estallara el escándalo de Spagnuolo también se difundieron grabaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia. El fiscal Stornelli tiene medidas en curso, aunque no hizo imputaciones.

La forma en la que Casanello acató el pedido de la Cámara Federal no contentó a las defensas, que esperaban peritajes acústicos e informáticos para saber si realmente era el extitular de ANDIS quien hablaba de las coimas y del 3%. Por eso insistieron con el reclamo ante el tribunal de apelaciones para que los camaristas renueven la orden, esta vez con un nuevo subrogante en el Juzgado Federal N° 11: Ariel Lijo.

La Sala II también dejó entrever su molestia. Un día después de esta resolución en la que Casanello se apoyó en la investigación de Stornelli, la mayoría integrada por Irurzun y Boico recordó lo que le habían encomendado al juez de grado: “No se cumplió con ello”, contestaron los camaristas.

El fiscal de la causa Franco Picardi y su par ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe defendieron en la audiencia del martes lo resuelto por Casanello, e insistieron en que el “origen y veracidad” de los audios de Spagnuolo ya se está investigando en la causa de espionaje a la hermana del presidente.

El Ministerio Público Fiscal mantiene su estrategia de evitar los audios tanto como sea posible. De comprobarse nulas, ilegales o creadas con inteligencia artificial, las grabaciones podrían poner en peligro toda la investigación. Por eso ni siquiera fueron mencionadas al dictarse los procesamientos.

Justamente, los acusados buscan imponer que los audios fueron el origen de la causa y que la Justicia estaría ante un “fruto del árbol envenenado”.

Dos dudas subyacen a toda esta discusión tribunalicia sobre las grabaciones. Primero, si la Cámara Federal reclamará al juez Lijo -como pretenden las defensas- que haga un peritaje oficial. Y segundo, ¿podría la Sala II asignarle tal relevancia a los audios como para declarar prematuros los procesamientos? Son incógnitas que se develarán una vez que el tribunal resuelva la batería de apelaciones que continuará escuchando hasta mediados de abril.

Fuente: Infobae