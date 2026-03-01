1 de marzo de 2026 - 21:46

¿Por qué Javier Milei es "doctor" si nunca se recibió?

Javier Milei siempre se presenta como doctor, aunque la realidad es que no tiene ese título. Enterate por qué lo hace.

Durante la transmisión de la cadena nacional en la noche del domingo, surgió una controversia que rápidamente se viralizó en redes sociales. En la locución oficial presentaron al Presidente de la Nación como "doctor Javier Milei", lo cual generó sorpresa y comentarios, ya que Milei es apenas licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano, pero no realizó un doctorado que justifique el uso de dicho título.

Milei es economista de profesión, y su paso por reconocidas instituciones educativas fue crucial para moldear su pensamiento económico, el cual aplicó tanto en su carrera profesional como en su incursión en la política. Su formación, basada en la escuela austriaca de economía, lo ha llevado a adoptar una postura crítica hacia el intervencionismo estatal y a defender fuertemente el libre mercado.

¿Dónde recibió Javier Milei su doctorado honoris causa?

A lo largo de su carrera, Milei fue enfático en sus posturas liberales y en su rechazo a los sistemas tradicionales de educación. Sin embargo, a pesar de no contar con un doctorado académico, el mandatario utiliza el título de "doctor" debido a un doctorado honoris causa que le fue otorgado por el Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade). Este hecho ha alimentado tanto el debate como las críticas en torno a su legitimidad para usar esa denominación.

Eseade, fundada en 1978 por Alberto Benegas Lynch (h), a quien Milei considera un "prócer" del liberalismo, es un instituto universitario que no ofrece carreras de grado tradicionales. Sus programas incluyen tres licenciaturas y varias maestrías enfocadas en la Escuela Austríaca, una corriente de pensamiento ultraliberal con la que Milei está alineado. Este centro académico es conocido por ser una referencia en el ámbito del pensamiento económico liberal en Argentina.

El doctorado honoris causa que recibió Milei en 2022 fue otorgado por Benegas Lynch (h) en una ceremonia a la que asistieron varias figuras del actual gobierno, como su hermana Karina Milei, Victoria Villarruel y Ramiro Marra. En dicha ceremonia, Benegas Lynch no escatimó en elogios hacia el presidente, calificándolo como "un segundo milagro argentino", en comparación con Juan Bautista Alberdi, una de las figuras más influyentes en la historia política y económica de Argentina.

