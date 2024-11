La causa contra Alberto Fernández por violencia de género podría tener una definición clave esta semana Todo indica que el fiscal federal Ramiro González pediría la indagatoria del ex presidente. Su sumará a la que ya tiene en la causa de los seguros

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández no tiene en agenda para esta semana ninguna declaración testimonial ni medida de prueba. Una quietud que contrasta con las semanas anteriores. Pero quienes están cerca del expediente entienden que eso tiene un motivo clave: que el fiscal federal Ramiro González trabaja en el pedido para que el ex jefe de Estado sea citado a declarar en indagatoria. La intención es plantear esta semana su citación como acusado.