La economía rebotó 0,7% pero prevén un escenario desafiante Minas y canteras, aunque con cifras inferiores a la de los meses anteriores, el sector sigue siendo uno de los más dinámicos de 2025.

La actividad económica registró un rebote en agosto, al crecer 0,7% en la comparación mensual, pero enfrenta un escenario “desafiante” en los próximos meses, según reflejó el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres. Además del repunte a nivel mensual, la medición arrojó que el nivel general de actividad registró un crecimiento de 5,5% interanual en agosto de 2025, acumulando para los primeros ocho meses del año una suba de 5,8%.

El reporte puntualizó que el alza interanual del octavo mes del año refleja un mejor resultado que el registrado el mes pasado, y el aporte al crecimiento vino de la intermediación financiera y del comercio, particularmente de la rama mayorista. También ayudó la mejora de la industria manufacturera y la actividad de minas y canteras.

Al analizar la proyección estimada, la consultora señaló que “más allá del rebote de agosto el escenario hacia adelante es desafiante: las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del Gobierno aumentaron la incertidumbre sobre una marcha económica que ya se mostraba aletargada”.

En esta misma línea, manifestó que “los movimientos del Ejecutivo de los últimos días, logrando un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, sirvieron para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el gobierno en octubre”.

De todos modos, la recuperación no se llegaría al nivel esperado. El presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo contempla una recuperación del 5,4% para este año, en tanto que el Fondo había estimado un 5,5%.

El rendimiento de cada sector

Agricultura y ganadería: durante agosto este sector primario registró una contracción de 2,2%, con la ganadería mostrando una merma de 2,3%, y la producción agrícola cayendo 2,1%. Vale recordar que durante el tercer trimestre la incidencia de la agricultura sobre la actividad agregada es la menor del año. En términos acumulados, el sector observa una baja de 2,3%.

Industria manufacturera: la industria manufacturera anotó para agosto una expansión anual de 1,7%, acumulando una mejora de 2,5% para los ocho meses transcurridos del año. En términos desestacionalizados, el IPI mostró un rebote de 1,1% luego de las bajas de junio y julio, ayudado por la producción aceitera y por la industria automotriz.

MIRA TAMBIÉN Ofensiva de tres gobernadores contra Grupo Peterson por YPF

Electricidad, gas y agua: el sector registró para el octavo mes una contracción de 4,7% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para el período enero agosto una merma de 3,0%. En cuanto a la generación eléctrica, Cammesa registra una contracción en la generación, atribuible a la baja en la demanda, particularmente la residencial.

Minas y canteras: aunque con cifras más suaves que las de los meses anteriores, el sector sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de 2025. Para agosto el crecimiento anual es de 4,9%, impulsado principalmente por la producción de petróleo crudo, y el acumulado de los primeros ocho meses del año muestra así una expansión de 8,0%.

La debilidad de la Industria

La industria manufacturera volvió a mostrar señales de debilidad en agosto, según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que reportó una caída interanual del 1,2% y alertó sobre la posibilidad de que el sector esté transitando una nueva fase recesiva.

Entre los rubros más afectados se ubicaron la producción automotriz, los minerales no metálicos y las autopartes. En el caso del cemento, los despachos registraron la segunda caída interanual, con un retroceso marcado en las ventas en bolsa.

Según el informe de FIEL, los sectores líderes de la recuperación industrial evidenciaron nuevos frenos en agosto.