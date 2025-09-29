Salarios de empleadas domésticas en octubre 2025: cuánto se cobrará por hora Luego del incremento escalonado que abarcó hasta septiembre y a la espera de próximos acuerdos, cómo quedan los valores para el mes entrante.

Luego de los aumentos escalonados que también impactaron en septiembre, los montos básmínimos que regirán en octubre se mantendrán igual que el mes anterior, debido a que aún no se cerró una nueva negociación paritaria. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no ha definido nuevos incrementos, aunque se esperan novedades.

De este modo, y acuerdo con la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que rige desde el 1 de septiembre, en octubre el valor por hora será de $3052,99 para quienes trabajan con retiro y de $3293,99 para las modalidades sin retiro. En cuanto a las remuneraciones mensuales, el salario mínimo con retiro se ubica en $374.541,36, mientras que sin retiro asciende a $416.485,63.

Los valores publicados por UPACP corresponden al salario básico. A estos montos deben sumarse los adicionales por antigüedad (equivalente a un uno por ciento (1%) por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales), aportes jubilatorios, obra social y contribuciones patronales.

Desde agosto, trabajadoras del sector comenzaron a percibir aumentos establecidos por la Resolución 1/2025 del CNTCP. Dichos aumentos consistieron en un incremento escalonado sobre los salarios mínimos y un bono no remunerativo que se abonó en esos mismos meses. Por el momento, octubre no trae nuevos ajustes.

Modalidad de trabajo

Se indica que para aquellos trabajadores y trabajadoras comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que trabajen veinticuatro (24) o más horas semanales para un mismo empleador, será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva “mensual”, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de veinticuatro (24) horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.

Adicional en sus haberes

La normativa prevé un plus salarial del 30% extra sobre los salarios mínimos de cada categoría para trabajadores de casas particulares que prestan tareas en determinadas regiones del país catalogadas como “zonas desfavorables” y como mecanismo de compensación.

Aplica a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Trabajadores registrados

Todos los empleadores deben inscribir a sus trabajadores en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas trabajadas o modalidad. El trámite es virtual en la web de ARCA, ingresando con la clave fiscal y permite generar recibos oficiales y garantizar que los trabajadores accedan a sus derechos laborales.

Montos vigentes de octubre

Personal para tareas generales

Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Personal para tareas específicas

Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Supervisor

Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Caseros

Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Vale aclarar que en caso de prestar tareas en más de una categoría, corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor remunerada.