La excampeona mundial Cecilia Román se abre paso en el mundo del fisicoculturismo Sacó un primero, segundo y tercer puesto en diferentes categorías en su reciente participación en la Copa Argentina de Fisicoculturismo & Fitness Natural que se disputó en San Luis. Allí debutó junto a su hija Ana, que se ganó los boletos para participar de la próxima fecha que se disputará en diciembre en la CABA.

El boxeo es un deporte que requiere de tres ingredientes esenciales: amor, sacrificio y disciplina. Con esa premisa, la excampeona mundial de esa disciplina, Cecilia Román, forjó una exitosa carrera sobre el ring que le abrió muchas puertas.

Una lesión forzó su retiro, pero donde se cierra una puerta otra se abre. Y para alguien que ama entrenar y competir no es literal lo de colgar los guantes. A poco más de un año de su retiro del boxeo, ahora Cecilia Román se abre paso en el mundo del fisicoculturismo.

“Fisicoculturismo natural”, se apura a aclarar en la charla.

Es que cuando comenzó a comentarle a parientes, amigos y conocidos que se iba a dedicar a esta disciplina muchos salieron presurosos a decirle que se “alejara de este mundo”.

“La mayoría de la gente desconoce que en la práctica del fisicoculturismo natural no se usan anabólicos ni ningún otro químico para sacar músculos. Es todo sano”, aclara Cecilia.

La sanjuanina ya muestra pasión por esta nueva actividad, tanto, que en esta nueva aventura sumó a su hija Ana Cabello (13 años).

Cecilia y Ana compitieron juntas en el debut de la niña en la reciente fecha de Copa Argentina de Fisicoculturismo & Fitness Natural que se realizó en San Luis.

Cecilia y Ana en San Luis, en el debut de la niña en esta actividad. La excampeona mundial de boxeo sumó a su hija para emprender nuevos desafíos de la mano del fisicoculturismo.

Allí, Ana se destacó con una perfomance en la categoría fitness coreográfico, y por ser la atleta más joven en participar, se ganó el derecho a tener cubiertos los gastos de traslado para el próximo torneo de FINDA (Copa de campeones), que se realizará en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Una razón más para seguir encendidas.

Cecilia Román ostentó el título de peso gallo femenino de la FIB entre el 4 de agosto de 2017 y el 26 de marzo de 2022.

“Dejar el boxeo fue una decisión dura, pero no quería dejar de seguir entrenando. Haciendo pesas, un día Richard Meloni, un entrenador que tuve en Buenos, me propuso hacer fisicoculturismo. “Me puse a pensar, entré a ese mundo y me empezó a gustar”, cuenta Cecilia.

Fue todo un desafío, revela, ya que fueron 18 años con el boxeo. “El boxeo es un deporte aeróbico y el fisicoculturismo es un deporte de fuerza de mucha pesa”, dice para marcar las diferencias.

También hace hincapié que el esta nueva actividad le placer y libertad ya que no tiene que seguir un régimen severo de entrenamiento, cuidado en las comidas y descanso. Sí reconoce que “todavía su cuerpo va lento” en cuanto a la formación de músculos se refiere.Cree le llevará entre 4 a 6 años construir el máximo desarrollo de masa corporal que exige la categoría Classic Woman en la que compite.

“La definición y cantidad de músculos que una tiene es lo que va a determinar en qué categoría se encuadra”, explica.

Actualmente participa como amateur pero quiere ser profesional y hasta competir en torneos internacionales. Ya ha cosechado muy buenos resultados que la animan a ir por más.

En San Luis sacó el primer puesto en Fitness Athleti, fue segunda en Classic Woman y obtuvo el tercer puesto por equipo en Elite Boxing & Fitness.

En la presentación con su hija, Cecilia formó equipo, representando a Elite Boxing & Fitness, un proyecto propio, donde su idea es unir el boxeo y el entrenamiento fitness, el entrenamiento de pesas; hacer una combinación de ambos.

Habitualmente hace ese trabajo a través de los entrenamientos personalizados que realiza y ha tomado el entrenamiento de fuerza para mejorar la calidad de vida de la gente, y a eso, Cecilia le suma el boxeo, destacando la parte emocional y mental que hace el boxeo en descargar.

Al contar la trastienda de su rutina, Cecilia -que es profesora de Educación Física- dice que entrena una hora y media por día de lunes a viernes. Lo demás es cuidados, descansar y seguir una dieta. Para Cecilia esto recién comienza y sueña con seguir sumando trofeos, viajes y amigos, mientras construye su cuerpo ideal.