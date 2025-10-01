La historia de “Pequeño J”, el narco peruano llegó a controlar zonas del conurbano Tony Janzen Valverde Victoriano cruzó fronteras para instalar su red narco en la Argentina. Su historia refleja la violencia familiar y la expansión transnacional del crimen organizado.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, nació en Trujillo, Perú, y creció en el asentamiento Nueva Indoamérica, un territorio con fuerte presencia de bandas criminales. Su familia estuvo vinculada al delito: varios de sus tíos, los hermanos Valverde Rodríguez, acumulan antecedentes por homicidio, robo y extorsión.

En diciembre de 2018, su padre, Janhzen Valverde, líder de la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, fue asesinado por un sicario de la organización rival “El Gran Marqués”. Tras el hecho, Tony juró venganza y escribió en redes: “Te necesito, papá. Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia”.

El entorno familiar moldeó su identidad: Janhzen se presentaba como “Bandido por siempre”, compartía videos con armas de guerra y elogiaba figuras como Pablo Escobar y Tony Montana. De allí surge el apodo “Pequeño J”, combinación de la inicial de su padre y la admiración por Montana.

La llegada a Argentina y la operación en el conurbano

Tony Valverde ingresó a Argentina sin registros migratorios legales y se instaló en villas porteñas y barrios del sur del conurbano bonaerense, incluyendo Florencio Varela, donde mantuvo vínculos con Miguel Villanueva Silva, quien alquiló la casa donde ocurrió el triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Si bien no hay evidencia de que haya ejercido control territorial, su presencia en la región y la coordinación con bandas locales le habrían permitido operar una red narco que replicaba las estructuras de violencia que conocía de Perú, incluyendo venta de drogas, extorsión y disciplinamiento interno.

El triple crimen y la expansión transnacional del narcotráfico

El 19 de septiembre, las tres jóvenes fueron asesinadas en Florencio Varela. Las investigaciones apuntan a que Pequeño J fue el presunto autor intelectual del crimen, motivado por disputas narco y venganzas familiares.

Su detención en Perú evidenció la dimensión transnacional del caso, en un operativo coordinado por el Ministerio Público peruano y autoridades argentinas. Allí también fue arrestado Matías Agustín Ozorio, su mano derecha.

El caso expone cómo las redes criminales peruanas pueden operar en barrios del conurbano, replicando patrones de violencia y coordinación de bandas que trascienden fronteras, y los desafíos que esto representa para las autoridades.

Un joven moldeado por la violencia

Con apenas 20 años, Pequeño J enfrenta una acusación que lo coloca en el centro de uno de los crímenes más brutales de la historia reciente argentina. Su historia refleja la transmisión intergeneracional de la violencia, la expansión de redes criminales más allá de fronteras y cómo un joven peruano logró instalar su organización en un territorio ajeno.