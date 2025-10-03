La insólita teoría de Capitanich sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski El exgobernador chaqueño se refirió al asesinato ocurrido el 2 de junio de 2023. El juicio comenzará el próximo 28 de octubre.

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, desató una fuerte polémica al expresar una insólita teoría sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

Capitanich, quien buscaba la candidatura presidencial en 2023, afirmó que el caso tiene “connotaciones de servicio de una operación de servicio inteligencia con esquema de fuerza enemigo” y que le generó “un desgaste político terrible” en su contra.

El exmandatario hizo estas declaraciones en CHTV Streaming, intentó desvincular al gobierno de la investigación y remarcó que se trató de “un caso de femicidio”.

Cecilia Strzyzowski tenía 28 años y fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco, cuando ingresó a la casa de sus suegros junto a su pareja, César Sena, con la promesa de un viaje. La investigación la considera víctima de femicidio.

César Sena fue acusado de homicidio triplemente agravado (por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género/femicidio) en calidad de coautor. También sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, influyentes dirigentes sociales con fuertes vínculos con la gobernación chaqueña.

Ambos serán juzgados como coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

La relación de la familia Sena con Capitanich se caracterizaba por su influencia en la política provincial, siendo líderes de movimientos sociales que recibían apoyo gubernamental. Tras el crimen, la madre de Cecilia, Gloria Romero, llegó a pedir que Capitanich se reuniera con ella a raíz del impacto del caso.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Cecilia se iba a ir a vivir con César en Ushuaia y ya tenían planificado todo: los vuelos y la casa donde iban a alojarse. Sin embargo, esos boletos nunca fueron comprados, según pudieron confirmar desde la Justicia luego de chequear en distintas aerolíneas con el número de documento de la víctima.

“Completamente convencida, Cecilia se despidió de su familia, empacó su maleta y buscó en Google información sobre dónde comer chocolates en Buenos Aires y qué obras sociales prepagas existían en Ushuaia”, explicaron los fiscales en el expediente que tiene más de 390 pruebas recopiladas hasta el momento.

Si bien ellos intentan desligarse del femicidio, el equipo de fiscales que tienen a cargo la instrucción sostienen que los padres se ausentaron a propósito ese día para dejarle el camino libre a su hijo. “Una vez dentro del hogar familiar, César dio muerte a su pareja”, agregaron. Así, aseguran que la habría asesinado en una habitación de la planta baja.

El cuerpo de Strzyzowski jamás apareció, solo se encontraron restos de la valija con su ropa y un dije en forma de cruz que le había regalado su abuela, entre otras pertenencias que fueron encontradas parcialmente quemadas en un campo que le pertenece a los Sena. También encontraron cenizas y pedazos de restos humanos dentro de una bolsa cerca del río Tragadero, pero el ADN no se pudo extraer porque los huesos estaban totalmente calcinados.

El juicio por jurados contra César Sena y sus padres comenzará el próximo 28 de octubre y se desarrollará en un total de 13 audiencias.