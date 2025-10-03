Murió una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo Su hija, Franca Jarach, fue desaparecida por la última dictadura militar.

La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, Vera Jarach, murió este viernes a los 97 años. Se trata de una de las grandes exponentes y luchadoras por los derechos humanos en el país.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo escribieron un sentido texto donde afirman que al organización “despide con profunda tristeza a la compañera de lucha Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora”.

“Vera llegó a la Argentina escapando del fascismo en Italia. Su abuelo fue asesinado en Auschwitz. Años más tarde, su hija, Franca Jarach, sería víctima del genocidio perpetrado por la última dictadura. argentina”, resaltaron.

Según indicaron allegados, la despedida a Vera será este viernes de 17 a 20 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160). La ceremonia se reanudará el sábado de 8 a 11 de la mañana. De allí, el cortejo partirá hasta el cementerio de la Chacarita.

La historia de Vera Jarach

Vera Vigevani de Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia. Creció en un contexto marcado por el avance del fascismo y las leyes raciales que persiguieron a la comunidad judía. Su abuelo fue asesinado en Auschwitz y nunca tuvo una tumba para ser recordado.

En marzo de 1939, junto a sus padres, dejó atrás Milán para refugiarse en la Argentina. El viaje lo realizaron en el barco Augustus, en segunda clase porque el dinero apenas alcanzaba. Recordaba que, pese al miedo que los rodeaba, los niños jugaban a las escondidas en los pasillos. “Todavía era una nena, pero cuando llegué se terminó mi infancia”, relataba años después.

Al llegar a Buenos Aires, cursó la primaria en una escuela italiana. Cuando quiso continuar sus estudios secundarios, sufrió su primera gran frustración: su padre deseaba que entrara al Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), pero en ese entonces solo admitía varones. Finalmente, rindió examen e ingresó a un liceo de señoritas.

Más tarde trabajó como periodista en la agencia italiana ANSA, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. En su juventud conoció al ingeniero italiano Jorge Jarach, con quien se casó y formó una familia.

Después de varios años de matrimonio, nació su única hija, Franca Jarach, el 19 de diciembre de 1957. Las fotos la mostraban con una sonrisa idéntica a la de su madre. Franca fue una alumna destacada: llegó a ser abanderada en el CNBA, pero la expulsaron junto a otros compañeros por su militancia política. Ella decidió no regresar y completó sus estudios en un liceo.