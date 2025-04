EN VIVO: interpelación a Guillermo Francos en el Congreso por el caso $Libra La Cámara de Diputados recibe al jefe de Gabinete. La convocatoria se había pautado hace tres semanas, tras la creación de una comisión investigadora aprobada por la oposición

Este martes, la Cámara de Diputados vivió una jornada cargada de tensión en el marco de la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el escándalo relacionado con la difusión del token $Libra. La controversia estalló cuando los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no se presentaron a la sesión, lo que desató la furia de varios legisladores opositores.

Uno de los momentos más álgidos se dio cuando el diputado de Unión por la Patria, Pablo Juliano, arremetió contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por no habilitar una votación para declarar un cuarto intermedio. “Presidente, no distraiga con artículos, no se haga el distraído. Es clara la moción. ¿Qué hace este Congreso cuando los ministros miran para el costado y dicen tener problemas de agenda? Le están faltando el respeto al pueblo argentino”, exclamó.

En la misma línea, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que Caputo y Cúneo Libarona sean convocados nuevamente: “No quisiera que pase como si nada. Es un hecho grave”.

La diputada Cecilia Moreau también se cruzó con Menem al exigir que la moción se vote antes del ingreso de Francos: “Presidente, sabe que está haciendo las cosas mal, hay que votar ahora”, le espetó.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López fue especialmente duro con Cúneo Libarona, a quien acusó de “sacapresos histórico” y calificó su carta de justificación como “una burla, una falta de respeto”.

En su nota, el ministro de Justicia había explicado que su ausencia se debía a “compromisos urgentes asumidos previamente”, y puso a disposición respuestas por escrito. Sin embargo, la oposición no lo consideró suficiente y pidió que ambos ministros den la cara en el recinto.

Mientras tanto, Francos sí se presentó para responder preguntas sobre el caso, aunque anticipó que la oposición buscaría convertir la sesión en “un show político”. La modalidad de la interpelación fue otro punto de discusión entre los bloques y la Presidencia de la Cámara.

Con este escenario, el escándalo del token $Libra sigue generando repercusiones y aumentando la tensión política dentro del Congreso.