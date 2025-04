La intimidad de los encuentros con Francisco de uno de los sanjuaninos que más lo visitó: el poncho que le regaló, la salud de Gioja y el rol de la política Matías Sotomayor, como dirigente social, asistió a cuatro audiencias en los últimos años y este lunes, ante la muerte del Papa, compartió con DIARIO DE CUYO qué recuerda de esos intercambios.

Matías Sotomayor es uno de los sanjuaninos que más ha visitado al Papa Francisco. Fueron cuatro las veces que tuvo la oportunidad de asistir a una audiencia en el Vaticano para saludar al Sumo Pontífice y hoy, con la triste noticia de su muerte, recordó aquellos preciosos minutos.

“Me sorprendió muchísimo verlo ayer (en la misa de Pascuas), lo vi muy deteriorado, pero era como que él quería hacer su paso a la Pascua, es como muy interesante ver lo que ha hecho estos últimos días” analizó el sanjuanino, que es dirigente social, fue activo miembro de la juventud peronista e incluso conocía a Bergoglio de cuando era Obispo de Buenos Aires.

Además, como alumno salesiano que es, se ha sentido más cerca de Francisco y entre las anécdotas que ha cosechado en esas visitas, hay una que le resonó particularmente en las últimas horas.

“Hace un par de años atrás yo le llevé un poncho sanjuanino todo bordado por artesanos de talleres comunitarios, y el poncho decía “San Juan te ama Francisco, República Argentina”, cuando él me lo recibió, le dije “este es el poncho que utilizó San Martín, Padre este es el poncho sanjuanino, el este utilizó San Martín para cruzar la cordillera de los Andes y él lo agarra, lo abraza se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, “¿Será que me irá a pasar lo mismo que San Martín?”, entonces yo no entendía qué es lo que me quería decir. Y me dijo, “Porque San Martín una vez que se puso este poncho y cruzó la cordillera nunca más pudo volver a la patria”, y eso es algo que ahora recuerdo”, relató Sotomayor.

La última vez que Sotomayor estuvo frente al Papa fue en octubre de 2024 y antes había viajado en 2014, 2018 y 2019. “Cuando estuve en 2014, había sido meses atrás al accidente del ex gobernador Gioja, y Francisco me preguntó por cómo estaba Gioja”, recordó como modo de mostrar también lo conectado que el Papa estaba con las cuestiones argentinas.

Otro de los momentos que recordó hoy ante al ausencia de Francisco, fue el intercambio en la primera vez que asistió a una audiencia siendo un joven de la juventud peronista y le dijo algo que lo marcó.

“Veníamos de toda la discusión del matrimonio igualitario, entonces yo le dije que a veces que uno no sabía si seguir, porque es difícil esta actividad. Y él me agarró la mano esa primera vez y me dijo, “la política es la forma más visible de la caridad”. Entonces, a mí me caló muy hondo, porque como dirigente, que el líder de la Iglesia Católica, se pare dos minutos y me diga, “pero no, Matías, la política es la forma más hermosa de la caridad, el rostro más hermoso de la caridad, una herramienta enorme de transformación. Entonces, no hay que dejarla, hay que mejorarla, hay que hacerla diferente”, fue importante, recordó el sanjuanino.

Sobre por qué cree que no vino a la Argentina durante su casi doce años que estuvo frente a la Iglesia Católica, el sanjuanino analizó que “fue por humildad”. “Creo que Francisco era tan grande, tan grande, que no vino para evitar vanidades, porque iba a significar preparar un gran recibimiento en su lugar y sentirse vanagloriado, él trataba siempre de que eso no fuera así; es decir fue una cuestión de tanta humildad, venir a la Argentina, de pensar cómo iría a sentirse más que otro yo, me parece que era algo que también jugaba internamente”

“En 2019, yo le pregunté si tenía ganas de venir a la Argentina de nuevo, qué pensaba, también estaban algunos empresarios de Argentina, nos juntamos como todos los argentinos en un momento a sacarnos una foto con él, y él me dijo “Volveremos”, como que en algún momento iba a volver, pero bueno, evidentemente después vino la pandemia, y todo cambió”.

Sotomayor hizo hincapié que desde ese momento ya todo fue distinto, que incluso cuando lo vio el año pasado, ya estaba en silla de ruedas. Fue una audiencia pedida a último momento –recordó-, porque él estaba participando de un encuentro social en España y llamó para ver si podía sumarse a la visita de los miércoles. “ Ahí ya veía menos gente, porque ya no estaba bien de salud” apuntó Sotomayor.