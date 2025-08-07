La Libertad Avanza y el PRO aseguraron que trabajarán juntos hasta 2027 Ambas fuerzas destacaron el compromiso de los legisladores para “consolidar la agenda de reformas” que impulsa el presidente Milei.

Luego del acuerdo electoral en la ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO aseguraron en un comunicado que trabajarán juntos hasta 2027: “Defendemos una causa noble”. El frente electoral destacó el compromiso de los legisladores del espacio para “consolidar la agenda de reformas” que impulsa el presidente Javier Milei.

Desde ambos espacios ratificaron en un comunicado la alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en CABA: “Las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

El frente LLA – PRO en CABA anunció el trabajo en conjunto hasta el 2027 “para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación la agenda de reformas” que impulsa el Presidente.

Destacaron que el acuerdo implica “el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza”.

Reiteraron que los legisladores de este bloque conjunto “acompañarán la gestión del Presidente en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de trabajar para volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”.

Manifestaron: “Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”.

Los detalles del acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad

La Libertad Avanza y el PRO alcanzaron el martes un acuerdo electoral en la ciudad de Buenos Aires para competir en las legislativas de octubre, como anticipó Adrián Ventura en TN, alianza que se confirmó hoy, en el día de cierre de los frentes para las elecciones nacionales.

Como parte de las condiciones impuestas por los libertarios el PRO tendrá el quinto y sexto lugar en la boleta para candidatos a diputados.

El frente se llamaría Alianza La Libertad Avanza y la boleta sería violeta, sin ninguna simbología del tradicional amarillo del partido fundado y liderado por Mauricio Macri.

En cuanto a las candidaturas se prevé que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabece la lista de candidatos a senadores del espacio en CABA, como anticipó TN. Mientras que el nombre de la referente porteña de LLA en Ciudad, Pilar Ramírez, suena para la nómina de Diputados.

En el PRO también surgieron posibles individuos que, si son aprobados por LLA, llegarán a las listas que votarán los porteños para la Cámara Baja. Entre ellos figuran el exsecretario General y asesor estratégico de GCBA, Fernando de Andreis, la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura; y el exfuncionario de la gestión de Macri, Hernán Iglesias Illia.