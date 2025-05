La oposición presiona a Menem para que cite a declarar a Caputo y Cúneo Libarona por el escándalo Libra El pedido se lo habían hecho a Martín Menem durante la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Acusan al titular de la Cámara de dilatar el llamado a ambos funcionarios.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La oposición en Diputados que conforman UxP, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Democracia para Siempre, le hicieron saber al presidente de Diputados, Martín Menem que quieren que los ministros de Economía y Justicia, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, declaren en la Cámara por el escándalo Libra.

El último viernes, los legisladores le enviaron una nota a Menem pidiéndole esto, pero aún no está la confirmación y sospechan que el riojano busca dilatar la sesión especial de interpelación.

Menem confirmó el envío de las notas a cada uno de los ministros comunicándoles la decisión de los diputados de citarlos el próximo miércoles a las 12. Pero que aún no hubo respuesta de los funcionarios. Los diputados evalúan los pasos a seguir y resolver la manera para convocar a los ministros del Poder Ejecutivo.

En carpeta permanecen las propuestas de los diputados Germán Martínez y Sabrina Selva, ambos de Unión por la Patria, de denunciarlos por faltar a sus deberes como funcionarios públicos y realizarles un juicio político. Y ya trabajan un esquema de interpelación, similar al desarrollado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: exposición de los ministros y luego preguntas y respuestas entre los funcionarios y los diputados nacionales.

Tampoco recibieron información los bloques más cercanos al oficialismo como el MID de Oscar Zago, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez. O los radicales de Rodrigo de Loredo, que permanecen festejando los triunfos de sus gobernadores, Leandro Zdero de Chaco y Carlos Sadir de Jujuy en las elecciones de renovación legislativa local.

La citación

Durante la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el escándalo de la criptomoneda $Libra se resolvió convocar a otros funcionarios el próximo miércoles 14 de mayo. Esa propuesta y ese compromiso lo hizo el jefe de Diputados, Martín Menem, ante los presidentes de los bloques. Pero desde las oficinas de Menem entienden que debe existir un pedido formal para convocar a la sesión y a los ministros.

En la oposición aseguran que no firmarán ningún pedido. Aseguran que después se realizan (desde la Casa Rosada) operaciones y presiones ante los gobernadores para que no haya quorum, y aún no está garantizado que los ministros concurran el miércoles al mediodía. Para la jefatura de Gabinete, las explicaciones por el caso $Libra ya fueron dadas el pasado 29 de abril.

Dictamen por jubilaciones

Este arco opositor continúa su embestida contra el Gobierno ante la falta de respuestas en varios temas determinados. Este martes se reunirá el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social para emitir dictamen sobre la caída ley de Moratoria previsional, la actualización del bono de 70 mil pesos que cobran las jubilaciones mínimas desde diciembre de 2023 y la prestación proporcional.

MIRA TAMBIÉN Un sismo de 5,2° de Magnitud sacudió a Río Turbio y obligó a evacuar el yacimiento de carbón

El plenario será encabezado por la diputada UCR Gabriela Brouwer de Koning, y las comisiones fueron emplazadas el pasado 8 de abril por el pleno, es decir que puso los días y horarios para reunirse y dictaminar, y llegarán a esta instancia luego de tres reuniones informativas. Desde Encuentro Federal, la cordobesa Alejandra Torres y el rionegrino Agustín Domingo, de Innovación Federal, proponen eliminar el requisito obligatorio de los 30 años de aportes para acceder a una jubilación y, a su vez, mejorar la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor), y trabajar a futuro una reforma jubilatoria con un Comité de expertos previsionales.

A partir de este dictamen buscarán sesionar el próximo miércoles 21 de mayo con un temario consensuado entre ellos y contrario a los intereses de La Libertad Avanza. Incluirían la declaración de Emergencia en Discapacidad y buscarán emplazar nuevamente a las comisiones de Presupuesto y en este caso de Educación, para debatir el Financiamiento para las Universidades. Un proyecto d ellos diputados Danya Tavela de Democracia para Siempre y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

TN