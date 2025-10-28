Las 5 carreras terciarias con más salida laboral para 2028, según la IA Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, anticipó la demanda de profesionales en el mercado de cara a los próximos años.

Una de las claves para elegir qué estudiar en la universidad consiste en anticipar la demanda que tendrá el mercado laboral al momento de egresarse. En ese sentido, el chatbot de inteligencia artificial Gemini identificó cinco carreras terciarias que tendrán una gran salida laboral en 2028.

Tecnicatura Superior en Programación – Desarrollo Web

El análisis de la inteligencia artificial enfatizó que esta tecnicatura “ofrece habilidades prácticas inmediatas en un sector con déficit crónico de personal”. En cuanto a la salida laboral, explicó que los egresados de esta carrera pueden trabajar como “Desarrolladores Front-end, Back-end o Full-stack, que son esenciales para cualquier empresa digital”.

Asimismo, destacó que la alta demanda de estos profesionales no solo “garantiza empleabilidad en start-ups argentinas, empresas de servicios de software en Chile o Uruguay”, sino que también ofrece la oportunidad de conseguir “trabajo remoto para Estados Unidos y Europa”.

Según un informe de LinkedIn al que accedió la IA, “los roles de ingeniería de software y desarrollador web son consistentemente los más demandados y con mayor crecimiento global”.

Tecnicatura Superior en Ciberseguridad

Gemini planteó que en un contexto marcado por “la creciente digitalización y la amenaza constante de ataques”, los técnicos en ciberseguridad se convirtieron en profesionales imprescindibles para proteger la información de empresas y gobiernos.

Es justamente esa necesidad de proteger datos sensibles lo que hace que sean un puesto tan demandado en toda América Latina y en los mercados desarrollados. Una gran ventaja es que no requiere la presencialidad, por lo que hay grandes posibilidades de conseguir un puesto remoto.

De acuerdo al análisis de la IA, sus tareas se basan en detectar vulnerabilidades, dar respuesta a incidentes y llevar a cabo auditorías. Por su parte, la firma de análisis Gartner enfatiza que la escasez de talento en ciberseguridad es una preocupación global, lo que crea una oportunidad laboral inmediata para técnicos con certificación.

Tecnicatura Superior en Logística y Comercio Exterior

“La reestructuración de cadenas de suministro global y el auge del e-commerce requieren expertos en gestión de stock, transporte multimodal y trámites aduaneros”, comienza la descripción de Gemini sobre este puesto.

Estos técnicos son el “motor invisible del comercio” y son una parte fundamental de las empresas de Argentina y Brasil, que son dos grandes “hubs logísticos”, así como también en “puertos y supply chains de Estados Unidos o Europa”.

Asimismo, la IA indicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca la necesidad de modernizar la logística en América Latina, lo que hace que “estos perfiles sean prioritarios para mejorar la competitividad regional”.

Tecnicatura Superior en Marketing Digital y E-commerce

Sean grandes o pequeñas, todas las empresas necesitan profesionales que se encarguen en tareas de posicionamiento SEO (Optimización para motores de búsqueda), gestión de redes sociales y campañas de publicidad digital.

Según detalló Gemini, el egresado de esta tecnicatura será el encargado de “impulsar las ventas en línea y la presencia de marca”. Se trata de un contexto favorable para estos profesionales, debido a “la rápida adopción del e-commerce en Argentina y Chile”, así como también a “la sofisticación de los mercados europeos”.

Por último, la IA mencionó que el Foro Económico Mundial (WEF) identifica a los especialistas en Marketing Digital como uno de los “roles emergentes clave que requieren habilidades de análisis de datos y creatividad”.

Tecnicatura Superior en Automatización y Robótica Industrial

Esta carrera está enfocada en la instalación, programación y mantenimiento de sistemas automatizados y maquinaria CNC, que son esenciales para la Industria 4.0, término que hace referencia a la integración de tecnologías digitales en los procesos de fabricación y producción.

En cuanto a la demanda de estos profesionales, Gemini subrayó que “son vitales en las plantas de producción de Brasil, la industria manufacturera y minera en Chile, y las fábricas de alta tecnología en Estados Unidos y Europa”.

El gran valor de estos empleados radica en que, a través de la automatización de tareas, “reducen costos y aumentan la eficiencia”. Por su parte, según mencionó la IA, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyecta un aumento en la demanda de estos técnicos, ya que “la adopción de robots y sistemas inteligentes se acelera en todos los sectores productivos”.