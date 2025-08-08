Las principales frases del presidente en su discurso por cadena nacional El mandatario nacional justificó el veto a las jubilaciones y apuntó a la oposición.

El presidente Javier Milei brindó un discurso en cadena nacional para explicar las razones de los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones.

A continuación, las frases principales del mandatario nacional: