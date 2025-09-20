Los videos más impresionantes de la fuerte tormenta que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano La lluvia empezó a con gran intensidad alrededor de las 18 en el oeste de la Provincia. Al menos cinco casas fueron afectadas en la localidad de Merlo. “No puedo salir por el temporal”, reclamó una vecina a TN.

La lluvia torrencial con actividad eléctrica llegó a la Ciudad de Buenos Aires minutos antes de las 20 del sábado y se espera que las precipitaciones se prolonguen hasta entrada la medianoche.

El mal tiempo seguirá desde el oeste hacia el este y noroeste de la provincia de Buenos Aires, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema de alerta temprana por tormentas se activó desde las 18 en localidades como Ayacucho, Balcarce, Dolores, Chascomús, Partido de la Costa, Pilar, Tigre y Tandil. A medida que avanzó la jornada, empezaron tormentas en Luján, Marcos Paz, Cañuelas y otras localidades cercanas.

Un usuario captó la lluvia torrencial y caída de granizo alrededor de las 18 h en Chascomús. (Video: X / @JMGCHASCOMUS).

En las redes sociales, los usuarios compartieron algunos videos en las que se pueden ver las fuertes lluvias y ráfagas que azotaron a las distintas localidades bonaerenses, pero también en la Ciudad.

Pasadas las 20, un grupo de vecinos denunció a TN que se volaron los techos de al menos cinco casas en la localidad bonaerense de Merlo.

Beatriz, una de las mujeres que vive en la zona, contó que el techo cayó sobre su casa, entre Coronda y Mosconi, y cortó un cable de luz, por lo que se quedó sin servicio. Además, aseguró que tanto ella como su familia no podían salir de la casa. “Llamé al 911 y llamé a los Bomberos, pero no han llegado”, dijo minutos antes de las 22.

Por la intensidad del viento, TN pudo saber que estaban afectadas otras cuatro casas ubicadas en Núñez y Juan XXIII; Lamas, entre Cramer y Segurola; Mosconi y Moraga; y Maldonado y Segurola.

Si bien el domingo comenzará con tiempo inestable, las lluvias se mantendrán solo por la madrugada, con entre 10% y 40% de probabilidades. Luego pararán y el día estará estable, con cielo nublado. La mínima será de 12° y la máxima de 18°.