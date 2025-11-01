Tras las renuncias de Francos y Catalán, Manuel Adorni será el jefe de Gabinete y está todo listo para sumar a Santiago Caputo. Adorni dijo que su prioridad será “profundizar las reformas estructurales”.

Manuel Adorni, le agradeció al presidente Javier Milei por la confianza para encabezar “una nueva etapa” del Gobierno nacional tras su designación como jefe de Gabinete.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El futuro jefe de Gabinete Manuel Adorni se subió a un comentario en redes del periodista Eduardo Feinmann sobre un intercanbio entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

“Guillermo Francos se va del gabinete lleno de cariño”, dijo Feinmann sobre el posteo en que Pettovello le agradecía “por su ayuda constante, por su empatía, por la escucha, por la palabra justa, por la paciencia, por su humor, por sus enseñanzas y por su contención en los peores momentos”.