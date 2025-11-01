Tras la renuncia de Francos y el nombramiento de Adorni, Milei analiza los próximos movimientos Luego del buen resultado electoral del domingo, comenzaron los cambios en el Ejecutivo. Qué ocurre con el Ministerio de Seguridad y Defensa.

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales, el Gobierno aceleró los cambios en el Gabinete. Después de semanas de tensión, Guillermo Francos y Lisandro Catalán dejaron sus puestos en la gestión libertaria.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, asumirá como jefe de Gabinete a partir de este lunes. Mientras, el área que dejó Catalán quedó vacante y dejó entrever la reestructuración que tiene en mente Javier Milei.

Según fuentes de Casa Rosada y el propio Presidente, Santiago Caputo tendría un lugar con firma. Se espera que asuma el control del Ministerio de Interior y hay expectativa por las posibles competencias que podría tener sobre el área de Transporte y Obras Públicas. En Balcarce 50, la semana pasada, se barajaba la idea de que tras la salida de Francos, el asesor presidencial fuera el interlocutor y articulador de acuerdos con las provincias.

Caputo podría tomar el rol que Guillermo Francos tuvo hasta sus últimos días de gestión: dialogar con los distintos actores de la política y negociar con la oposición. Si bien ambos ya se encargaban de este tipo de asuntos, tras la baja del ministro coordinador, sus tareas no se pisarían más.

De esta manera, con Adorni en la Jefatura de Gabinete y Caputo en Interior, Javier Milei equilibraría el poder del Triángulo de Hierro. Esto es así porque el vocero presidencial es una de las personas que más confianza mantiene con Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.

Los otros cambios que se vienen

En el oficialismo también se darán cambios naturales, debido a los puestos que quedarán vacíos porque sus titulares fueron electos senadores o diputados.

Ese es el caso del Ministerio de Seguridad y de Defensa. En el primero, a cargo de Patricia Bullrich, todo indica que asumirá Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad y la elegida por la senadora electa para seguir la gestión en la cartera.

El martes, en la reunión que Bullrich mantuvo con Milei, le expresó este deseo. Además, el propio mandatario aseguró que los ministros iban a elegir a sus sucesores.

Por otro lado, Milei también tiene que definir qué ocurrirá en el ministerio que depende de Luis Petri, que asumirá este 10 de diciembre su banca como diputado nacional.

Hay algunos nombres en danza que estarían en la lista de postulantes para el cargo. Entre ellos figuran Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Defensa; y Federico Pinedo, expresidente provisional del Senado.