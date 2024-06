Martín apuntó a Uñac y Giménez: “Es una pena que dos senadores que representan los intereses de San Juan hayan votado en contra” La segunda autoridad de la provincia no ocultó su malestar.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La aprobación en el Senado de la Ley Bases, con el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, le dio aire al Gobierno nacional y dejó varios hechos para su posterior análisis. En lo que respecta a San Juan, no hubo demasiadas sorpresas con la posición de los tres legisladores: el libertario Bruno Olivera apoyó la norma y los peronistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez votaron en contra.

En este sentido, el vicegobernador Fabián Martín se refirió en rueda de prensa al resultado y a la postura de los sanjuaninos en la Cámara alta. Martín, antes que nada, repudió los hechos de violencia que se dieron en las afueras del Congreso de la Nación.

“Lo bueno es que la ley ha sido aprobada, que el gobierno nacional tiene esa herramienta tan importante para poder avanzar. El RIGI creo que es un instrumento muy válido para el país y para la provincia de San Juan, es importante para la llegada de inversiones. La verdad que nos crea muchas expectativas. Sabemos que el proyecto que se aprobó no es ni por cerca el proyecto originario, pero ahí trabajó la democracia también con el diálogo y en el consenso”, resaltó Martín.

El vicegobernador fue consultado sobre el votos de los sanjuaninos y se mostró molesto con Uñac y Giménez, “es una pena que dos senadores sanjuaninos no hayan aprobado esta ley, votando en contra, si se quiere, de los intereses de los sanjuaninos. Es una pena porque realmente bregamos todos por salir de esta difícil situación, por crear empleo, por generar riqueza. Y la verdad que no se vio en el voto de ellos esta situación. Es realmente una pena que no hayan apoyado”, y agregó “es una pena que dos senadores que representan los intereses de San Juan hayan votado en contra”.