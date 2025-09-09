Mercado tenso: cayeron los bonos y pegó un salto el dólar El mundo financiero tradujo con récord en la divisa norteamericana su lectura de las elecciones.

La caída electoral de LLA ante el peronismo en Buenos Aires encendió todas las alarmas en el mercado, que tradujo su tensión e incomodidad con una fuerte caída de los bonos, un salto del dólar por arriba del techo de la banda de flotación y otra trepada del riesgo país, que superó los 1.000 puntos.

La abrupta caída de los bonos y las acciones argentinas en Wall Street selló una jornada de inquietud en los mercados financieros este lunes, después de la amplia derrota sufrida por los candidatos del Gobierno en la provincia de Buenos Aires, un resultado que obliga al presidente Javier Milei a recalcular su gestión para los comicios legislativos nacionales de octubre, que definirán la conformación del Congreso hasta el fin de su mandato.

Los movimientos reflejaron un ajuste en el dólar minorista y mayorista, que aunque no cerraron en máximos, treparon entre 3% y 4%, mientras que Wall Street marcó bajas generalizadas en los ADR argentinos. La plaza local en Buenos Aires operó con fuertes descensos: el S&P Merval restó 13,3% en pesos, en 1.732.924 puntos, un piso desde el 8 de octubre de 2024.

Tras haber anotado un máximo de $1.460 por la mañana, el dólar al público finalizó en los $1.425 para la venta, con un ascenso de 45 pesos o 3,3% en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa quedó negociada a $1.435,16 para la venta (suba de $48,36 o 3,5%) y $1.382,25 para la compra.

LO QUE SE VIENE

Las cuentas que publicó en un tuit la periodista especializada Rosalía “la Colo” Constantino alertan: “el Tesoro tiene 1.130 millones de dólares y el BCRA tiene reservas netas positivas en usd7.200 millones x el endeudamiento del FMI y otros organismos desde abril”.

Pero en los mercados miran más allá y, de fin de mes en adelante, le contarán las costillas al Gobierno de Javier Milei con otro termómetro: la entrada genuina de divisas y la capacidad real de repago de deuda.

Como restan pagar de deuda en dólares en 2025 US$2.951 millones y en 2026 hay que pagar de deuda en dólares US$18.784 millones, la conclusión que saca la colega del tuit es que las reservas no alcanzan para cumplir con estos compromisos. Y finalmente advierte que como “el riesgo país roza los 1.100 puntos. No se puede salir al mercado a tomar deuda para repagar la deuda en 2026”.