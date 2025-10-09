Milei felicitó a Trump por el acuerdo entre Israel y Hamás: pidió que le entreguen el Nobel de la Paz “Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, añadió en relación al premio de la academia sueca.

Javier Milei felicitó a Donald Trump por el “histórico acuerdo de paz” alcanzado entre Israel y Hamás, y adelantó que apoyará una eventual candidatura del republicano para el Premio Nobel de la Paz.

“Felicitaciones al Presidente Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Y añadió que firmará la “candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”.

“Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, añadió.

Trump anunció que tanto Israel como Hamas firmaron la primera etapa de su plan de paz.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus soldados a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió el líder estadounidense desde sus redes sociales.