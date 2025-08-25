Javier Milei encabezó en Junín un acto a modo de lanzamiento de sus candidatos a legisladores nacionales, justo cuando el Gobierno atraviesa el escándalo que involucra a Karina Milei y a otros funcionarios por presuntas coimas en Discapacidad.
En medio de la polémica, el Presidente evitó referirse explícitamente al tema pero aludió elípticamente al tema. “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta, descarada, yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.
El Presidente volvió a decir que “el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”
Javier Milei afirmó que “el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas” hacer “volar por los aires” al Gobierno.
“Pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Están molestos porque le estamos afanando los choreos“, expresó.
Los insultos de Javier Milei a Axel Kicillof
Desde el escenario en Junín, el presidente Javier Milei volvió a insultar al gobernador bonaerense y lo definió como un “maldito enano comunista”, un “gastador empedernido” y un “parásito soviético”.
“Muchachos, hay que hacerse cargo de todos. Está la Nación, están las provincias y están los municipios. Con que la hagamos en Nación sólo no alcanza: hay que ir por los gobernadores y hay que ir por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen por todos lados”, expresó.
En ese sentido, consideró que “no hay nada mejor para generar riqueza que despojar a los bonaerenses productivos de las cadenas fiscales que ha cargado el maldito enano comunista de Kicillof”.
El agradecimiento a Karina Milei: “Espero una gran ovación”
Sin menciones a las acusaciones por las presuntas coimas, el Presidente le agradeció en particular “al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional.
“Gracias, jefe”, dijo y pidió “una gran ovación” para ella. “También quiero hacer una mención especial a a aquellos que trabaja¿ron también en la construcción de este espacio en la provincia, el queridísimo Cristian Ritondo y el Colo Santilli”, agregó en referencia a los dos diputados del partido amarillo.