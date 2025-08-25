Javier Milei encabezó en Junín un acto a modo de lanzamiento de sus candidatos a legisladores nacionales, justo cuando el Gobierno atraviesa el escándalo que involucra a Karina Milei y a otros funcionarios por presuntas coimas en Discapacidad.

En medio de la polémica, el Presidente evitó referirse explícitamente al tema pero aludió elípticamente al tema. “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta, descarada, yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.

El Presidente volvió a decir que “el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei afirmó que “el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas” hacer “volar por los aires” al Gobierno.