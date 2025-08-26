Se conocieron nuevos audios y en el Gobierno creen que habrá más Esta vez Diego Spagnuolo expone la interna feroz en el Gabinete nacional. Menciona a Sandra Pettovello y Diana Mondino

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó ayer un nuevo y explosivo capítulo y en la Casa Rosada creen que en los próximos días saldrán a la luz nuevas filtraciones. Mientras el presidente mantiene el silencio, se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino. Esto expone la salvaje interna que erosiona desde hace largo rato los cimientos de LLA.

En los audios revelados en el programa “Argenzuela” de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. “Sandra a mí me hizo una jugada medio… me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier”, se escucha decir al exfuncionario.

Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.

La acusación a Pettovello: “Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo”.

Crítica a la interna: “Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda”.

Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: “Fijate los quilombos que están teniendo… están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino”.

Sobre el Presidente: En un tono irónico, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades: “Javier desentendido de todo”.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, insisten en que se trata de una “monumental operación” de la oposición y aseguran la “absoluta falsedad del contenido” de las grabaciones. En Casa Rosada consideraron atinado que los Menem se desempeñen como los interlocutores del tema, y así evitar que la secretaria Gral de la Presidencia, Karina Milei y al presidente Javier Milei se vean involucrados en el asunto.

“Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que la etapa del silencio gubernamental que atravesó la semana pasada el Gabinete Nacional parece haber terminado anoche, cuando “Lule” Menem, mano derecha de la menor de los Milei, reseteó su cuenta de X que data de 2012, y publicó un extenso comunicado en el que atribuyó las denuncias de pedido de coimas en las prestaciones de discapacidad en su contra a una “burda operación política del kirchnerismo”.

En la mañana, el titular de la Cámara de Diputados hizo lo propio con el periodista Agustín Laje en el canal A24. Durante su breve entrevista, Martín Menem no solo desmintió el contenido de los audios sino que reiteró en ocho oportunidades que pone “las manos en el fuego por Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem”, los dos funcionarios señalados por Spagnuolo de recaudar coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.

Es que en Balcarce 50, pese a estar seguros de su inocencia, anticipan que, con el correr de los días, saldrán a la luz nuevas filtraciones aunque estiman que será “más de lo mismo”. “No sabemos aún sobre la veracidad de esos audios, pero hay más, por lo menos recortes. Vamos a esperar que se expida la Justicia”, pregonan.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario mantiene su ánimo habitual aunque hay quienes admiten que la relación de cercanía que mantenía con Diego Spagnuolo, al que consideraba su amigo, agravó el impacto de las filtraciones.

En la administración libertaria se esfuerzan para mostrar que todo funciona como es habitual.

“Una operación”

El jefe de la Cámara de Diputados, Martin Menem, afi rmó que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones bonaerenses”.

> Bloqueo de cajas de seguridad

En la causa donde se investiga un presunto circuito de sobornos que

involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la droguería Suizo

Argentina SA, el juez federal Sebastián Casanello tomó una medida

clave: bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de los empresarios

Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, del exfuncionario

Diego Spagnuolo y de su segundo Daniel Garbellini. Además, todos

tienen prohibido salir del país. La justicia ya realizó 16 allanamientos,

con dinero en efectivo secuestrado, dólares en diversos sobres con

anotaciones, una máquina de contar billetes, contratos por más de

$10.800 millones que corresponden a pagos del Estado a favor de la

droguería, junto a una importante cantidad de dispositivos electrónicos

que tienen la orden de una inmediata extracción de su contenido.