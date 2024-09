Milei vinculó al kirchnerismo con los incendios en Córdoba y La Cámpora reaccionó: “Está boludeado en Twitter” El presidente compartió una serie de mensajes en sus redes sociales que señalaban a militantes K como los instigadores de los focos de fuego que se registran en la provincia. La respuesta de la agrupación liderada por Máximo Kirchner

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Mataron un fiscal y nos dejaron al borde de una hiperinflación, mira si no van a ser capaces de incendiar una provincia”. El asesor presidencial Ramiro Marra vinculó, a título personal, a militantes kirchneristas con los incendios que se registran en Córdoba desde hace más de una semana. Horas después, el propio Javier Milei compartió mensajes en sus redes sociales en esta misma línea, algo que generó un nuevo enfrentamiento con La Cámpora.

Una de las publicaciones que divulgó el Presidente, sobre la detención de una persona cuando iniciaba un foco de fuego de manera intencional, aseguraba: “Los Kirchneristas en su afán de tumbar a Milei, son capaces de lo peor. Así detenían a un tipo que estaba prendiendo fuego a un campo de forma intencional”.

La réplica de la agrupación liderada por Máximo Kirchner no se hizo esperar. En un comunicado oficial, señalaron que Milei “está boludeando en Twitter mientras se incendia una provincia”. “No hay 17 militantes de La Cámpora detenidos por los incendios en Córdoba, ya lo desmintió hasta el ministro de seguridad de la provincia. Lo que sí hicimos fue impulsar una modificación de la Ley de Fuego en 2020 para evitar que estos incendios sigan ocurriendo”, completaron.

A diferencia de Marra, el vocero presidencial, Manuel Adorni, bajó el tono de la discusión con relación a las especulaciones virtuales en los espacios libertarios y, en el marco de su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, afirmó: “Está claro que hubo algún grado de premeditación. Se está investigando”.

“Yo ayer contaba que el 95% de los incendios están relacionados con la actividad humana, sean intencionales o por negligencia. Así que es un tema que se está investigando. Y en caso de tener alguna relación con cuestiones políticas, estaríamos hablando prácticamente de terrorismo. Así que hay que ser muy cautelosos, por lo que vamos a esperar que la Justicia y las investigaciones avancen como para determinar qué es exactamente lo que pasó”, completó.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó esta mañana que hubo 11 detenidos por los incendios forestales que afectan a la provincia, pero aclaró que sólo cuatro de ellos permanecen bajo arresto. “Algunos fueron liberados porque fueron cuestiones culposas, de negligencias graves, en un lugar que saben que se incendia fácilmente. De aquellos incendios dolosos que tenemos, nada hace pensar que haya un

Consultado sobre la posibilidad de que haya militantes políticos detrás de los focos, el funcionario provincial respondió que la Justicia será la que determine los verdaderos motivos: “Yo no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda. Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata”. También cuestionó otras acciones indignantes, como agresiones a bomberos, vehículos autobomba y camionetas.

MIRA TAMBIÉN El Senado sancionó la ley que amplía el registro de datos genéticos, con foco en el ADN de violadores

Respecto a si los detenidos actuaron de forma aislada o mantienen un vínculo, aseguró que “a priori” no habría una relación entre ellos. “En principio diría que no. Probablemente, no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura”, concluyó.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en las últimas horas en donde se especificó que “al día de la fecha, y conforme surge de las investigaciones preliminares por los incendios ocurridos en las sierras de Córdoba, podemos decir que en primer lugar no hay 17 detenidos, cómo así tampoco hay indicios que nos permitan afirmar que son de alguna agrupación política”.

El incidente en Villa Yacanto, que fue registrado en video, ocurrió en la Ruta Provincial N° 228, cerca de las 14:30 del miércoles, cuando los habitantes de la región redujeron a un hombre al costado del camino y dieron aviso a la policía sobre el inicio de un nuevo foco ígneo. De esta manera, los bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas y los agentes policiales detuvieron al acusado de ser el responsable del hecho.

Como consecuencia de la grave situación desatada por los múltiples incendios activos en la provincia, los vecinos intentaron agredir al hombre, pero un grupo de empleados municipales lo resguardaron y lo trasladaron hacia el dispensario de Yacanto. Finalmente, los oficiales lo pusieron a disposición de la Justicia y permanecerá bajo arresto hasta nuevo aviso.

A pesar de que la identidad del sospechoso fue mantenida bajo reserva, se confirmó que el acusado tiene 37 años y es oriundo de la localidad de La Carbonada, situada en el Departamento Santa María. Según la información publicada por ElDoce.tv, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría dicho: “A mí me mandaron, me pagaron”, al momento de ser detenido.