Murió la madre de Axel Blumberg, el joven que en 2004 fue asesinado y que su caso despertó cambios históricos María Elena Usonis tenía 75 años.

María Elena Usonis, madre de Axel Blumberg, el joven que fue secuestrado y asesinado en marzo de 2004, falleció a sus 75 años. Según sus familiares, nunca pudo afrontar el brutal crimen de su hijo. La triste noticia fue confirmada por el Centro Lituano – Argentinos Lietuviu Centras en su cuenta de la red social Facebook.

“Con mucho dolor compartimos la triste noticia de la partida de María Elena Usonis, quien seguramente estará reencontrándose con su querido hijo Axel”, expresa el comunicado.

Al cierre del escrito, donde también se subió una foto, manifestaron: “Acompañamos a toda la familia Usonis-Blumberg quienes pasan por este lamentable momento”.

Crimen de Axel Blumberg

El joven, de 23 años, fue secuestrado y asesinado en marzo de 2004 por una banda de delincuentes quienes, en su mayoría, debían estar detenidos por delitos cometidos con anterioridad.

En la investigación se determinó que Axel fue sometido con saña a torturas físicas y psicológicas y, pese a los reiterados pedidos de rescate, fue asesinado con brutalidad.

Se trata de uno de los casos más resonantes en la historia criminal de la Argentina que durante años generó diversas protestas.

En 2006 se llevó a cabo el juicio y el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de San Martín condenó a Sergio Miño, Carlos Díaz, José Díaz y Martín Peralta.

En aquel juicio Usonis declaró y expuso: “Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro de mi hijo, en su mayoría debía estar en prisión por delitos cometidos con anterioridad. Por lo cual sostengo que en el asesinato de mi hijo hay muchos más culpables que los imputados aquí presentes”.

“Durante su cautiverio mi hijo fue sometido con saña a torturas físicas y psicológicas. Lo mataron, en primer lugar, porque son [los acusados] psicóticos irrecuperables que no tienen la ley incorporada en sus cabezas. En segundo lugar, porque sus secuestradores y asesinos no son y nunca van a poder ser como Axel: lindo por dentro y fuera, inteligente, con ética, capaz de dar y recibir el amor de todos los que lo queremos y que somos muchos”, continuó.