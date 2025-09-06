Nelson Castro advierte por la salud psíquica del Milei

El periodista y médico Nelson Castro realizó un duro diagnóstico sobre la salud del presidente Javier Milei, al asegurar que tiene un “problema psíquico importante” que se manifiesta en “comportamientos ilógicos y patológicos” que afectan directamente su gestión y generan una “fragilidad” en el Gobierno.

Según supo Noticias Argentinas, durante su columna en Radio Rivadavia, Castro afirmó con contundencia: “Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta”.

El periodista argumentó que la negativa del Presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos “ilógicos”. Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa: “Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal”.

Asimismo, aprovechó para compararlo con Cristina Kirchner a quien en 2013 había dicho que padecía un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido: “Así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy. Y esto tiene una consecuencia política clara. Un Gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría es un Gobierno con una fragildiad y una pérdida de poder político fenomenal”. Y agregó que existe una “relación patológica entre el presidente de la República y su hermana” que también pesa en la gestión.

Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: “¿en manos de quién estuvimos?”. Aseguró que esta preocupación ya comienza a instalarse “en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas”.

Hace poco Nelson Castro criticó al Gobierno por no dar explicaciones de los dichos del exfuncionario Diego Spagnuolo. Habló de un “silencio atronador”.