Nicolás Pino habló sobre el intento de atentado: “Un episodio de la Argentina del pasado” El dirigente aseguró que no tiene ninguna hipótesis acerca del origen del atentado y confirmó que contará de ahora en más con custodia.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, encabezó este viernes una conferencia de prensa tras el atentado que sufrió el jueves en su Sede Social de Palermo, al cual calificó como “un episodio de la Argentina del pasado”, y aseguró que no recibió amenazas previas al hecho.

Pino agradeció por la “inmensa cantidad de mensajes y muestras de solidaridad” recibidos tras el ataque y aprovechó para explicar como fueron los acontecimientos. “Los hechos son de público conocimiento, un día normal en La Rural, se recibe un paquete dirigido a la SRA, a mi nombre, lo que ustedes saben. Todo sucedió muy rápido. Hay que destacar también la firmeza y profesionalismo de todos los que intervinieron en ese momento, SAME, Policía, bomberos, la gente que desactiva bombas. Los protocolos se activaron rápidamente”.

Y reconoció: “Nunca pensé que íbamos a sufrir un episodio así, un episodio de la Argentina del pasado, tener un atentado como el que sufrimos”.

“Todo lo que podemos suponer o los trascendidos, si son veganos o no, son cosas que escuchamos de ustedes”, siguió el titular de la SRA.

Al ser consultado sobre si habían recibido alguna amenaza Pino fue tajante: “¿Amenazas? Cero. Y puedo dar con certeza que he transcurrido mi vida cosechando amigos y gente. Tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certezas no tenemos ninguna (del hecho). Pero son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”.

Además, puntualizó: “No puedo decir que este episodio tenga referencia a la relación que tengo con el Presidente”. Sumado a eso, aclaró que la “cercanía” que mantiene con Javier Milei, más allá de la “empatía en lo personal”, es la de “un presidente de una entidad con el presidente de la Nación”.

Pino también insistió: “Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, es en pos de defender los valores del campo, los valores de la producción, defender la actividad que nosotros como forma de vida desarrollamos. No lo hacemos por el bien personal, sino que trabajamos por el bien común de toda la Argentina”.

Igualmente, adelantó que desde ahora tendrán custodia en la SRA: “Tendremos custodia, sí, me lo sugirieron. Hablé mucho con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad (Waldo Wolff). Nos hicieron ver que el tema de la custodia es importante. Nos acostumbraremos a este sistema”.

Por otro lado, anticipó que está “muy predispuesto a escuchar las opiniones de la gente que conoce” sobre seguridad, de quienes aseguró: “Nos van a decir cómo seguir en el día a día”.

Pino le agradeció además al titular del Hospital Fernández: “Vino tres veces a ver cómo estábamos”. Es algo que ninguno de nosotros está acostumbrado a vivir. Lo feo y lo que no tiene que pasar es lo que vivimos ayer.

Las hipótesis de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que la principal hipótesis que tienen sobre el ataque explosivo al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, es una acción de grupos “extremistas veganos o anarquistas”. Además, destacó que ya fue individualizado -aunque no se pudo determinar su identidad- quien llevó el paquete que detonó en las oficinas del dirigente de la entidad del campo.

En el inicio de su exposición en la segunda jornada del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la funcionaria fue consultada sobre el grave episodio ocurrido en el predio del barrio porteño de Palermo, donde se produjo una detonación que provocó heridas leves a varios colaboradores del dirigente de la entidad madre del ruralismo.