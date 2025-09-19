Nueva caída en las acciones y bonos argentinos: el riesgo país superó los 1.500 puntos y el dólar cerró en $1.515 Una nueva jornada complicada se dio en los mercados, con subas en el precio de las divisas y el riesgo país.

Se da una nueva jornada de complicaciones para los mercados argentinos. Los bonos volvieron a caer este viernes 19 de septiembre, mientras que el riesgo país tiene una nueva suba. El dólar oficial, mientras tanto, cerró en $1515, con una suba semanal del 3,4%.

Hubo una caída en la Bolsa porteña por tercera rueda consecutiva. Por su parte, los bonos perdieron en promedio el 0,4% al final de la jornada.

Actualmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el principal proveedor de divisas en el mercado, en busca de frenar la escalada y mantener el precio del dólar cerca del techo de la banda cambiaria.

El BCRA volvió a vender parte de sus reservas por un total de US$678 millones, por tercer día consecutivo. De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de US$1.100 millones en los últimos tres días.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos”, había detallado Luis Caputo, ministro de Economía, durante el jueves en una entrevista en el canal de streaming Carajo.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó en $1.523,679 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.525.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en los $1.475, sin cambios respecto al cierre de ayer. En lo que va del mes, subió 9,8%

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.