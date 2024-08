Pablo Echarri sobre Alberto Fernández: “Lo veíamos venir, pero fingimos un poco de demencia a la hora de votar” El actor dio una entrevista para Futurock y no se guardó nada: las denuncias al expresidente, la decisión de Cristina de elegirlo y las críticas al kirchnerismo.

Este viernes por la mañana, en diálogo con Futurock, Pablo Echarri habló a fondo sobre diferentes temas de la actualidad y en un extensa entrevista, dio su punto de vista sobre las denuncias que recibió el expresidente Alberto Fernández, pero también fue crítico con el kirchnerismo y con las decisiones de Cristina Fernández.

“Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del expresidente, ha detonado no solamente en mí, sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández. Los peronistas somos bastantes orgánicos y las críticas las hacemos puertas para adentro, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario. Y más en momentos como estos, que dispara una situación tan aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras”, expresó Echarri en el ciclo Ahora dicen, conducido por Flor Halfon y Nico Fiorentino.

¿Tenés alguna evaluación interna de cuál es el daño que este caso le procuró al progresismo, al campo nacional y popular, al peronismo?”, le preguntaron entre otras cosas al actor, quien no dudó: “Inmenso, pero previo a la denuncia. La denuncia es la frutilla de postre. La gestión de Alberto Fernández no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. De hecho, él se jactó de ser el único que le dijo que no a la vicepresidenta y poner en primer lugar como un hecho valorable su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner”.

Echarri también fue crítico con la exmandataria y le dedicó unas palabras, cuando lo consultaron sobre si creía que ella podía tener alguna responsabilidad política. “Sí, la elección de Alberto, primero y principal. Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros”, aseguró y recordó el momento en que él conoció al político, cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.